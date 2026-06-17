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Главная Финансы Ощадбанк обновил условия для держателей карт: что изменилось

Ощадбанк обновил условия для держателей карт: что изменилось

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 06:01
Ощадбанк ввел новые правила для клиентов с картами: что изменилось
Люди с картой в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный  "Ощадбанк" летом 2026 года изменил правила обслуживания для ряда своих клиентов. Речь идет о владельцах карт, срок действия которых истек еще в начале полномасштабного российского вторжения, с февраля 2022 года.

О том, что изменилось для клиентов, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Новые правила для клиентов с картами Ощадбанка

Как свидетельствует информация, обнародованная государственным банковским учреждением, некоторые владельцы старых карт с неоднократно продленным сроком действия должны обратиться в отделения банков, где они были выданы, для переоформления.

Согласно изменениям, часть таких карт была заблокирована в начале лета, а части продлили срок действия только до 31 декабря 2026 года.

Поскольку продление произошло в автоматическом режиме не для всех карт, они должны быть заменены в обязательном порядке для возможности дальнейшего полноценного обслуживания. Если этого не сделать — такие клиенты потеряют доступ к собственным счетам. Им будет недоступна возможность:

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  • снятия наличных с карт;
  • осуществление расчетов физической картой;
  • выполнение онлайн-операций в приложении или веб-банкинге "Ощад24".

Под блокировку попали карты, по которым:

  • не осуществлялись операции с 1 января 2025 года, не использовались;
  • на счете остаток средств меньше или равен нулю.

Для остальных карт продление срока действия до конца года произошло в связи с военным положением и стремлением банка обеспечить клиентам удобство. Однако в банке рекомендуют по возможности заменить старые карты.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истек с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Как правильно перевыпустить старую карту Ощадбанка

По данным банка, заменить карту можно в отделении, в котором она была выдана, или в регионе, где она была оформлена впервые.

В частности, граждане, находящиеся за границей или не имеющие возможности лично прибыть в отделение, могут воспользоваться правом перевыпустить карту через доверенное лицо. Для этого необходимо будет оформить нотариальную доверенность.

В случае личного посещения отделения гражданин должен иметь при себе:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • карту с истекшим сроком действия.

Если карта уже была перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка в любое удобное время.

Подробности о сроке действия карт можно уточнить следующим образом:

  • через контактный центр по номеру: 0-800-210-800;
  • по веб-звонку на официальном портале;
  • посредством звонка в мессенджере Viber.

Клиенты, находящиеся за пределами страны, могут обратиться в финучреждение по номеру: +38 (044) 247-84-18.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк при переоформлении карт может предлагать договоры страхования на платной основе. В частности, такие рекомендации дают пенсионерам, однако в финучреждении пояснили, что речь идет лишь о возможности, от которой можно смело отказаться и не переплачивать.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк отменит часть комиссий с 1 июля 2026 года. Ожидается, что банк обновит цены для владельцев карт по тарифному пакету MORE. Речь идет о стоимости банковских операций, которыми клиенты пользуются чаще всего.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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