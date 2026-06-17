ПриватБанк представил обновленное приложение: какие функции появились в Приват24

Мужчина возле ПриватБанка, мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Оплатить налоги, перевести деньги или даже изменить дизайн банковской карты теперь можно быстрее и удобнее. ПриватБанк обновил приложение Приват24, добавив ряд полезных инструментов.

Какие опции уже доступны пользователям, рассказывает Новини.LIVE.

Что изменилось в Приват24

Одним из главных нововведений стал обновленный главный экран приложения. Пользователи могут выбирать новые цветовые темы и настраивать интерфейс по своему вкусу.

Также украинцам стали доступны анимированные скины для банковских карт. Можно выбрать понравившийся вариант оформления в настройках.

Упростили переводы

Обновление коснулось и денежных переводов. В приложении появился способ оплаты, позволяющий подтянуть данные из Apple Pay или Google Pay. Это должно снизить риск ошибочных переводов, ведь теперь не нужно вводить реквизиты вручную.

Читайте также:

Налоговые декларации в приложении

Для предпринимателей и налогоплательщиков появился раздел для работы с налоговыми декларациями. Можно просматривать поданные документы, отслеживать их статус и выполнять необходимые действия непосредственно через Приват24, не переходя на другие платформы.

Обновили кредитные сервисы

Основные услуги, связанные с кредитованием, теперь собраны в отдельном меню. Это позволяет быстрее находить нужную информацию о лимитах или задолженности и управлять кредитами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк запустил новый способ денежных переводов из-за рубежа через международный сервис Paysera. Речь идет о системе, которая позволяет отправлять средства в Украину прямо со смартфона через систему PrivatMoney. Это быстрее и проще, а деньги будут зачисляться практически мгновенно.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке действуют лимиты на переводы, установленные правилами финансового мониторинга. Для большинства клиентов они достигают 1 млн грн в месяц или до 350 операций. В то же время эти ограничения можно обойти, если подтвердить происхождение средств документами.