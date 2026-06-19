Приватизація ПриватБанку та Ощадбанку: у НБУ розповіли про перспективи

Люди біля Ощадбаку, фасад ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державні ПриватБанк та Ощадбанк у майбутньому можуть перейти у приватну власність. Таку можливість не виключають у Національному банку України. Втім, остаточного рішення поки немає — спочатку влада має визначитися зі стратегією розвитку всього державного банківського сектору.

Про це заявив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Новини.LIVE.

За словами очільника Нацбанку, приватизація найбільших державних банків є цілком реальним сценарієм, адже потенційні інвестори вже виявляють інтерес.

"Приват — чому ні? Ощад — чому ні? У кожного держбанку є ті чи інші напрацювання, домовленості, рівень зацікавленості з інвесторами. Десь ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори" — заявив Пишний.

Водночас він наголошує, що долю держбанків мають вирішувати лише тоді, коли буде створено загальний план для всієї галузі.

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В межах нової стратегії розвитку державного банківського сектору хочуть визначити:

які завдання мають виконувати державні банки;

у яких сферах вони повинні працювати;

якими мають бути показники їхньої ефективності;

чи доцільно в майбутньому скорочувати частку держави у банківській системі;

як ці процеси пов'язані з розвитком фондового ринку України.

За словами Пишного, підготувати стратегію планують до кінця червня, після чого вона буде винесена на обговорення.

При цьому регулятор не є розробником документу, а виступає лише як учасник дискусії. Остаточні рішення ухвалюватимуться на рівні держави.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк змінив правила для карток, термін яких закінчився ще у 2022 році. Деяким автоматично продовжили дію до кінця 2026 року, але інші картки вже можуть бути заблоковані. Тож частину клієнтів чекають у відділеннях для перевипуску пластику.

Також Новини.LIVE писали, що деяким клієнтам ПриватБанку треба оновити дані протягом 30 днів, інакше рахунки можуть тимчасово заблокувати. Процедура стосується перевірки актуальної інформації та проводиться раз на кілька років або за запитом банку. Оновити дані можна у Приват24 або у відділенні.