Тарифы в Ощадбанке: для каких клиентов изменятся правила с 1 июля

Карта, банкомат и отделение банка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиентов государственного финансового учреждения "Ощадбанк" ждут изменения тарифов с июля 2026 года. Банк намерен пересмотреть порядок оплаты ряда популярных услуг в рамках одного из тарифных пакетов, в частности пополнение счетов наличными без использования карты.

О том, какие изменения предложат клиентам Ощадбанка в следующем месяце, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Для каких клиентов Ощадбанка будут пересмотрены тарифы

Как отмечается, с 1 июля государственное банковское учреждение намерено изменить цены на ряд распространенных услуг по картам в рамках тарифного пакета MORE. В частности, больше не будет взиматься комиссия за следующие банковские операции:

пополнение карточных счетов наличными без использования карты в POS-терминалах;

внесение средств на счет без физической карты через банкоматы;

пополнение счетов без карты в информационно-платежных терминалах;

зачисление средств без карты по банковским реквизитам счета.

Также станут бесплатными:

операции по снятию средств со счета в кассах отделений;

списание денег в терминалах самообслуживания;

выдача средств в банкоматах Ощадбанка.

Для владельцев карт с этим тарифным пакетом с кредитным лимитом будут бесплатны переводы со карты на карту собственных средств (с карты MORE) и переводы по финансовому номеру телефона через приложение и веб-банкинг "Ощад24/7".

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Кроме того, не будет взиматься комиссия за переводы собственных или кредитных средств по произвольным реквизитам на счета в Ощадбанке и других украинских банках.

Каковы условия обслуживания тарифного пакета MORE

Согласно обновленной информации банка, для пользователей с тарифным пакетом MORE срок действия карты составляет пять лет, она выдается в национальной валюте, а открытие счета не тарифицируется.

В частности, ежемесячная комиссия за обслуживание счета зависит от типа карты:

неименная/цифровая карта MC Debit World, Visa Rewards — бесплатно;

именная карта MC Debit World, Visa Rewards — 100 грн за выпуск/перевыпуск карты по инициативе клиента;

Mastercard Debit Platinum, Visa Platinum — 300 грн/мес., если сумма безналичных расчетов по картам до 10 000 грн/мес.;

Mastercard World Elite, Visa Infinite — 900 грн/мес., если сумма безналичных расчетов по картам до 20 000 грн/мес.

Также банк взимает 15 грн в случае смены ПИН-кода (первая смена в устройствах банка — бесплатно, "Ощад 24/7" — бесплатно).

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк продлил срок действия карт до 31 декабря этого года. Речь идет о картах, срок действия которых истекает в феврале 2022 года. Изменения коснулись всех банковских продуктов: от детских до премиальных. Однако банк закрыл часть старых карт, поэтому их необходимо заменить в отделении.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк назвал дату, когда будут аннулированы средства на карте "Нацкешбек". Согласно информации банка, имеющаяся сумма на счете будет доступна для использования только до определенного срока. Однако соответствующая госпрограмма продолжит действовать и в дальнейшем, граждане будут автоматически получать кэшбэк за покупку товаров.