Цены на зерно — как и почему изменились ценники на наиболее популярную продукцию

Цены на зерновые в Украине меняются из-за различных факторов. Например, стоимость пшеницы и кукурузы формировалась под влиянием завершения жатвы и глобальной конкуренции.

В связи с этим цены находятся на стабильно высоком уровне, говорится в сообщении на сайте Украинской универсальной биржи.

Цены на зерновые и масличные в Украине

По имеющимся данным, новый урожай кукурузы оценивается в среднем в 8 827 гривен за тонну, не учитывая расходов на транспортировку (EXW). Индикативы (EXW) на пшеницу 2 класса составляли 9 363 гривен за тонну, 3 класса — 9 221 гривен за тонну, 4 класса — 8 889 гривен за тонну.

Тем временем котировки на подсолнечник стремительно растут из-за девальвации гривны и подорожания масла. Зато цены на сою укрепляются локально, хотя появляются прогнозы о рекордном урожае в Бразилии.

Что будет с ценами

Ожидается, что вскоре начнется период изменений, когда цены начнут снижаться по одной весомой причине.

"В ближайшей перспективе ожидается ценовая стабилизация с вероятной корректировкой вниз из-за насыщения внутреннего рынка и давления мировых запасов", — отмечается в публикации.

Основными рисками для стабильности агропромышленности остаются энергодефицит и безопасность в портах.

Ранее мы рассказывали, что продолжает дорожать экспорт сои. Показатель спотового индекса на продукцию с доставкой в порт в январе достиг 424 долларов за тонну. Также писали, по каким ценам продавались зерновые культуры в первые дни 2026 года. Самой дорогой на рынке была не пшеница.