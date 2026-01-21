Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерновые в Украине — что сейчас влияет на стоимость

Цены на зерновые в Украине — что сейчас влияет на стоимость

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 06:30
Цены на зерно — как и почему изменились ценники на наиболее популярную продукцию
Комбайн в поле с пшеницей. Фото: УНИАН

Цены на зерновые в Украине меняются из-за различных факторов. Например, стоимость пшеницы и кукурузы формировалась под влиянием завершения жатвы и глобальной конкуренции.

В связи с этим цены находятся на стабильно высоком уровне, говорится в сообщении на сайте Украинской универсальной биржи.

Реклама
Читайте также:

Цены на зерновые и масличные в Украине

По имеющимся данным, новый урожай кукурузы оценивается в среднем в 8 827 гривен за тонну, не учитывая расходов на транспортировку (EXW). Индикативы (EXW) на пшеницу 2 класса составляли 9 363 гривен за тонну, 3 класса — 9 221 гривен за тонну, 4 класса — 8 889 гривен за тонну.

Тем временем котировки на подсолнечник стремительно растут из-за девальвации гривны и подорожания масла. Зато цены на сою укрепляются локально, хотя появляются прогнозы о рекордном урожае в Бразилии.

Что будет с ценами

Ожидается, что вскоре начнется период изменений, когда цены начнут снижаться по одной весомой причине.

"В ближайшей перспективе ожидается ценовая стабилизация с вероятной корректировкой вниз из-за насыщения внутреннего рынка и давления мировых запасов", — отмечается в публикации.

Основными рисками для стабильности агропромышленности остаются энергодефицит и безопасность в портах.

Ранее мы рассказывали, что продолжает дорожать экспорт сои. Показатель спотового индекса на продукцию с доставкой в порт в январе достиг 424 долларов за тонну. Также писали, по каким ценам продавались зерновые культуры в первые дни 2026 года. Самой дорогой на рынке была не пшеница.

цены в Украине цены кукуруза пшеница подсолнечник
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации