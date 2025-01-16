Клиент Ощадбанка почти месяц не может вернуть собственные средства — что с его счетом

Люди напротив отделения "Ощадбанка". Фото: УНИАН

Клиент государственного "Ощадбанка", который является предпринимателем, жалуется на невозможность восстановить свой счет. Банк, по словам мужчины, не может решить проблему уже полмесяца.

Соответствующая информация появилась на сайте "Минфин", где граждане публикуют обращения к финансовым учреждениям.

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Как рассказал клиент банка, чтобы разблокировать свой счет, он пришел в отделение финучреждения 31 декабря. Проблему, якобы, удалось решить: сотрудник банка пообещал, что он скоро сможет вывести свои деньги со счета.

"Прошло полмесяца, я все еще жду. На горячей линии говорят ждать, в отделении говорят ждать. Но этому тоже есть предел! Ни сроков, ни какой-либо другой информации, хотя уверяли, что в течение нескольких дней деньги поступят", — говорится в сообщении.

Какие еще проблемы есть у ФЛП

Физлицам-предпринимателям непросто закрыть счет в "Ощадбанке". Все потому, что сделать это можно лишь в отделении, в котором счет открывался, даже если это отделение сейчас в зоне активных боевых действий.

При этом в банке говорят, что существует и более простой способ: если на счете отсутствуют средства и долг, то счет закроют в любом отделении банка.

Напомним, что "Ощадбанк" взимает с украинцев комиссию, если они оплачивают коммуналку через терминалы самообслуживания. Размер комиссии зависит от нескольких факторов.

Также мы рассказывали, что клиенты "Ощадбанка" могут ежемесячно потерять по 300 грн из-за комиссии. Платят те люди, которые не уточняют в банке тип оформленной новой платежной карты.