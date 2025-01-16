Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ФЛП потерял деньги в Ощадбанке — почему счет заблокировали arrow

ФЛП потерял деньги в Ощадбанке — почему счет заблокировали

16 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Клиент Ощадбанка почти месяц не может вернуть собственные средства — что с его счетом
Люди напротив отделения "Ощадбанка". Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Клиент государственного "Ощадбанка", который является предпринимателем, жалуется на невозможность восстановить свой счет. Банк, по словам мужчины, не может решить проблему уже полмесяца.

Соответствующая информация появилась на сайте "Минфин", где граждане публикуют обращения к финансовым учреждениям.

Читайте также:

Проблема с разблокировкой счета ФЛП в "Ощадбанке"

Как рассказал клиент банка, чтобы разблокировать свой счет, он пришел в отделение финучреждения 31 декабря. Проблему, якобы, удалось решить: сотрудник банка пообещал, что он скоро сможет вывести свои деньги со счета.

"Прошло полмесяца, я все еще жду. На горячей линии говорят ждать, в отделении говорят ждать. Но этому тоже есть предел! Ни сроков, ни какой-либо другой информации, хотя уверяли, что в течение нескольких дней деньги поступят", — говорится в сообщении.

Какие еще проблемы есть у ФЛП

Физлицам-предпринимателям непросто закрыть счет в "Ощадбанке". Все потому, что сделать это можно лишь в отделении, в котором счет открывался, даже если это отделение сейчас в зоне активных боевых действий.

При этом в банке говорят, что существует и более простой способ: если на счете отсутствуют средства и долг, то счет закроют в любом отделении банка.

Напомним, что "Ощадбанк" взимает с украинцев комиссию, если они оплачивают коммуналку через терминалы самообслуживания. Размер комиссии зависит от нескольких факторов.

Также мы рассказывали, что клиенты "Ощадбанка" могут ежемесячно потерять по 300 грн из-за комиссии. Платят те люди, которые не уточняют в банке тип оформленной новой платежной карты.

ФЛП Ощадбанк банковские карты счета банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно