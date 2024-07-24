Ощадбанк ускладнив процедуру закриття рахунків ФОП — деталі скарги

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на складність закриття рахунків фізособи-підприємця (ФОП). У фінустанові уточнили особливості відповідної процедури.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як йдеться у повідомленні клієнтки Ощадбанку, вона зіткнулася з великими труднощами у прагненні закрити рахунок фізособи-підприємця під час війни.

"Доступність" та "Ощад" — це антоніми. Як страшний сон згадую квест "закритий рахунок ФОП в Ощад". Совдепія суцільна", — написала жінка.

Вона пояснила, що закрити рахунок дозволяється виключно у відділенні, в якому його було відкрито, навіть якщо це відділення розташоване в зоні активних бойових дій. У результаті була вимушена тиждень перебувати під обстрілами, щоб закрити рахунок.

"Та, що там ФОП? Навіть фізична особа може перевипустити картку, у якої закінчився термін дії, також тільки в тому відділенні, в якому її (картку) вперше отримав. Так що не розказуйте про доступність і про те, що клієнти для цієї установи важливі", — йдеться у скарзі.

Також клієнтка поставила в приклад інші банки, де на відміну від Ощаду, більш гнучка система і перевести рахунок на обслуговування в іншому відділенні не є проблемою.

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку повідомили, що їм "прикро, що склалося таке неприємне враження про банк". Там наголосили, що постійно працюють над підвищенням доступності послуг, впроваджуючи нові рішення та організовуючи навчання працівників для підвищення їхньої кваліфікації, для якісного обслуговування.

Також там визнали, що можна закрити рахунок тільки у відділенні, де його було відкрито, однак є виняток. Якщо на рахунку немає коштів та відсутній борг, то його можна закрити у будь-якому відділенні.

"Якщо на рахунку відсутній залишок коштів та немає заборгованості, рахунок можна закрити у будь-якому відділенні Ощадбанку по Україні. Картку також можна перевипустити у зручному відділенні банку, звернувшись з документами", — йдеться у повідомленні банку.

Проте оскільки у клієнтки залишок на рахунку був, їй довелося їхати у відділення, де його відкрили.

Скарга клієнта. Джерело: сторінка Ощаду у Facebook

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк блокує рахунки українців, аргументуючи "постановами виконавчої служби". Тоді як клієнти, звернувшись до виконавців, насправді не мають відповідних постанов про арешти.

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.