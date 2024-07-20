Ощадбанк може стягувати з рахунків по 300 грн щомісяця — як не втрачати гроші

Банківська картка у руках. Фото: Unsplush

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.

Про це йдеться у скарзі на порталі Minfin.

Читайте також:

Як не втрачати щомісяця 300 грн в Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток Ощадбанку, вона помітила автоматичне списання комісії у 300 грн з перевипущеної зарплатної картки. Виявилось, що її не повідомили під час переоформлення про надання "елітної" карти.

"Хочу розповісти неприємну історію, яка сталася зі мною не так давно.

Я є клієнтом Ощадбанку більше 15 років і до цього часу у мене не було нарікань на роботу працівників цього банку. Так ось, на мій телефон надійшло повідомлення, про те, що мені необхідно під'їхати до відділення банку (м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, 32) і поміняти зарплатну картку (це звичайна процедура, в цілях безпеки, банк переодично міняє картки) і до речі, я міняла картку не вперше. Я під'їхала і поміняла картку, не звернувши уваги на те, що картка зі "стандартної" "перетворилася" на "платінум-картку", і спеціаліст, яка мені її міняла на це теж не звернула мою увагу", — йдеться у скарзі.

При цьому жінка дізналась про автоматичне списання коштів не одразу, а коли настав час за регламентом банку.

"Я це побачила лише тоді, коли з моєї нової зарплатної картки було знято (вкрадено) 300 грн комісії, яку я повинна була сплачувати кожного місяця за користування цією карткою на якій, до речі, лежали мої гроші!", — зазначила клієнтка.

Жінка одразу зателефонувала на "гарячу лінію", де їй розповіли про переваги та недоліки нової картки. Зокрема, що з неї треба ще щомісяця витрачати по 5 тис. грн. У підсумку — довелося йти у відділення повторно, витрачаючи зусилля та час, щоб перейти на інший тип картки. Жінка обурена, адже списані кошти їй повернути не вдалось.

"Мені довго розповідали про якісь бонуси, якісь конференц-зали, про те, що я повинна кожного місяця витрачати більше 5000 грн. з цієї картки і т.п …, щоб з мене не знімалась комісія. Я недовго думаючи поїхала і поміняла картку на "стандарт". Гроші, звичайно, мені ніхто не повернув і ніхто не вибачився за обман… Дуже прикро, що у воєнний стан, коли у людей немає роботи і люди рахують кожну гривню, обманом краде гроші Державний банк. Довіри вже, звичайно, не буде. Ах да! і днями від банку, як знущання, надійшло таке повідомлення: (фото не вставляється, напишу своїми словами): "Примножуйте свої кошти онлайн! Отримуйте підвищений додатковий дохід завдяки вашій зарплатній картці… Ви спочатку мої кошти поверніть! Поки що я тільки в мінусі від взаємин з Ощадбанком!", — написала вона.

У банку не відреагували на звернення на свою адресу.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Також повідомлялося, що Ощадбанк запровадив нову послугу для своїх преміум-клієнтів. Йдеться про сервіс "Інвестиційні дослідження", що надасть детальний аналіз можливостей для підвищення ефективності інвестиційних рішень.