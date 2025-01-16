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ФОП втратив кошти в Ощадбанку — чому рахунок заблокували

16 січня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Клієнт Ощадбанку майже місяць не може повернути власні кошти — що з його рахунком
Люди навпроти відділення "Ощадбанку". Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнт державного "Ощадбанку", який є підприємцем, скаржиться на неможливість відновити свій рахунок. Банк, за словами чоловіка, не може розв'язати проблему вже півмісяця.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Мінфін", де громадяни публікують звернення до фінансових установ.

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Проблема з розблокуванням рахунку ФОП в "Ощадбанку" 

Як розповів клієнт банку, щоби розблокувати свій рахунок він прийшов у відділення фінустанови 31 грудня. Проблему, нібито, вдалося вирішити: співробітник банку пообіцяв, що він скоро зможе вивести свої гроші з рахунку.

"Минуло півмісяця, я все ще чекаю. На гарячій лінії кажуть чекати, у відділенні кажуть чекати. Але цьому теж є межа! Ні термінів, ні будь-якої іншої інформації, хоча запевняли, що впродовж кількох днів гроші надійдуть", — йдеться у повідомленні. 

Які ще проблеми мають ФОПи

Фізособам-підприємцям непросто закрити рахунок в "Ощадбанку". Усе тому, що зробити це можна лише у відділенні, у якому рахунок відкривався, навіть якщо це відділення зараз у зоні активних бойових дій. 

При цьому в "Ощадбанку" кажуть, що існує й простіший спосіб: якщо на рахунку відсутні кошти та борг, то рахунок закриють у будь-якому відділенні банку. 

Нагадаємо, що "Ощадбанк" стягує з українців комісію, якщо вони оплачують комуналку через термінали самообслуговування. Розмір комісії залежить від кількох факторів.

Також ми розповідали, що клієнти "Ощадбанку" можуть щомісяця втрачати по 300 грн через комісію. Платять ті люди, які не уточнюють в банку тип оформленої нової платіжної картки.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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