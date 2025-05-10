Субсидия на аренду жилья в 2025 году — в Кабмине объяснили, как изменилась программа поддержки

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) расширили программу жилищных субсидий. Так, за предоставлением помощи отныне не нужно дополнительно обращаться, государство покрывает большую часть расходов, а люди могут арендовать любое жилье.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Что изменилось для переселенцев

Каждые полгода субсидия на аренду жилья для ВПЛ автоматически продлевается при условии, что семья сохранила за собой право пользоваться госпомощью. Повторно за оформлением субсидии обращаться не нужно, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) самостоятельно проверит данные в госреестрах. Кроме того:

семья ВПЛ за аренду жилья платит 20% своего дохода, а остальную сумму покрывает государство;

расчет субсидии базируется на актуальных ценах аренды по данным Госстата;

арендовать можно не только квартиру или дом, но и отдельную комнату.

Также договориться об аренде жилья переселенцы могут не только с физическими лицами — разрешается заключать соглашения с компаниями (юрлицами). Арендодатель, если захочет, может отказаться от компенсации налогов.

О чем еще стоит знать

Напомним, субсидию на аренду можно оформить, даже если в квартире или доме хотят совместно проживать разные семьи ВПЛ. Для этого они должны предварительно договориться, кто подпишет договор об аренде.

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