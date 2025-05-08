Виплати у 2025 році — де можна зареєструватись на допомогу у 43 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Релігійна місія "Карітас-Спес Одеса" в рамках реалізації проєкту RISE надає різноманітну допомогу громадянам у надскладних життєвих обставинах. Зокрема, на підтримку можуть розраховувати родини переселенців в Одеській та Миколаївській областях.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

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Деталі програми допомоги від "Карітас-Спес Одеса"

Як зазначається, в двох українських регіонах триває реалізація проєкту RISE з допомоги родинам внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потрапили у надскладні життєві обставини під час війни та не можуть зарадити самостійно, через значний дефіцит фінансів.

Розмір допомоги для громадян буде індивідуальним, адже визначається окремо для кожного випадку.

Громадяни можуть звертатися за відповідною послугою в осередках за попередньою реєстрацією:

Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, номер телефону: 067 654 10 26;

Миколаїв, вул. Космонавтів,61 В, контактний номер: 067 108 34 06.

Українцям радять телефонувати з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00.

Оголошення. Джерело: Карітас-Спес Одеса

Екстрена грошова допомога в Одесі

Також організація в рамках проєкту RISE пропонує екстрену грошову допомогу, що спрямована на:

переселенців, які прибули протягом останніх 30 днів з окупованих територій або з місць, де велись чи ведуться бойові дії;

осіб, які живуть в межах 30 км від фронту.

За відповідною програмою кожне домогосподарство може отримати одну виплату за три місяці із розрахунку 3,6 тис. грн/міс. на кожного члена родини (але не більше чотирьох осіб, тобто максимально — 43 тис. грн).

Взяти участь можна, якщо члени домогосподарства не отримували грошову допомогу від інших фондів за останні три місяці та раніше не брали участь в програмах грошової допомоги "Карітас-Спес Одеса".

Заявки на такий вид виплати можна подавати через телеграм-бот, однак реєстрацію відкривають у міру фінансових можливостей.

"На найближчі дні всі вільні місця для реєстрації зайняті. Пропонуємо вам підписатись на сповіщення та чекати на повідомлення — ми напишемо вам як тільки місця з'являться", — йдеться у чат-боті станом на 8 травня.

Організацію було створено 25 вересня 1999 року розпорядженням єпископа Яна Олшанського. Напрямки діяльності:

гуманітарна допомога продуктами, гігієною, одягом;

фінансова підтримка переселенців;

психологічна підтримка;

дитячі табори;

арт-терапія та освіта;

робота з хворими на ВІЛ/СНІД;

допомога пережити зиму;

ремонт і відновлення пошкоджених будинків.

Раніше ми писали про те, що у чотирьох областях приймають заявки на надання фіндопомоги від організації "Mercy Corps". Громадяни можуть отримати на бізнес 2,6 тис. доларів.

Також розповідали про те, що благодійна організація Карітас Чеської Республіки в Україні реалізовує програму підтримки українців у трьох регіонах. В її рамках можна отримати до 5 тис. євро.