Субсидія на оренду житла у 2025 році — у Кабміні пояснили, як змінилася програма підтримки

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) розширили програму житлових субсидій. Так, за наданням допомоги відтепер не потрібно додатково звертатися, держава покриває більшу частину витрат, а люди можуть орендувати будь-яке житло.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Кожні пів року субсидія на оренду житла для ВПО автоматично продовжується за умови, що родина зберегла за собою право користуватися держдопомогою. Повторно за оформленням субсидії звертатися не потрібно, Пенсійний фонд України (ПФУ) самостійно перевірить дані у держреєстрах. Крім того:

родина ВПО за оренду житла платить 20% свого доходу, а решту суми покриває держава;

розрахунок субсидії базується на актуальних цінах оренди за даними Держстату;

орендувати можна не тільки квартиру чи будинок, а й окрему кімнату.

Також домовитися про оренду житла переселенці можуть не тільки з фізичними особами — дозволяється укладати угоди з компаніями (юрособами). Орендодавець, якщо захоче, може відмовитися від компенсації податків.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, субсидію на оренду можна оформити, навіть якщо у квартирі чи будинку хочуть спільно проживати різні родини ВПО. Для цього вони мають попередньо домовитися, хто підпише договір про оренду.

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