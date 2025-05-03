Субсидія на оренду житла для ВПО — як двом сім'ям оформити грошову підтримку у 2025 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Часто українці, яким бракує коштів для самостійного винаймання житла, орендують квартиру спільно з друзями чи знайомими. Так роблять, наприклад, студенти, щоби заощадити гроші. Та з початком повномасштабної війни проти Росії український уряд запровадив субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким важко знайти доступне житло через високі ціни.

Спільне винаймання житла — чи дадуть ВПО субсидію на оренду

Тим часом у Міністерстві соціальної політики пояснили, чи надасть держава субсидію на оренду житла, якщо одну квартиру чи будинок спільно винаймають різні сім'ї ВПО.

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У відомстві розповіли, що різні люди або сім'ї, які вирішили спільно винаймати житло (тобто за власним бажанням згуртувалися в одне домогосподарство), можуть подати заяву на субсидію на оренду житла. Усе що для цього потрібно — домовитися, хто з них поставить підпис у договорі про винаймання житла.

"Відповідно, на рахунок цієї людини Пенсійний фонд перерахує субсидію на оренду всього житла", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

ВПО у 2025 році можуть отримати грошову підтримку навіть на оренду кімнати. Для цього під час оформлення заяви на субсидію їм потрібно вказати фактичний метраж житла.

"Пенсійний фонд зможе розрахувати субсидію саме на кімнату чи частину приміщення, яке винаймаєте", — розповідали у Міністерстві соціальної політики.

Нагадаємо, пенсіонерам з-поміж ВПО дозволили отримувати пенсійні виплати у будь-якому українському банку. Раніше пенсію переселенцям переказували лише через державний Ощадбанк.

Також ми розповідали, що ООН скоротила підтримку для українців, які постраждали під час повномасштабної війни з РФ. Усе через те, що нова адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зменшити фінансування відповідних програм.