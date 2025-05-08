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Фінансова допомога у травні — кому виплатять 2,6 тис. доларів

8 травня 2025 11:15
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 2,6 тис. доларів — хто і де зможе отримати у травні
Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У травні 2025 року у чотирьох українських регіонах відкрито реєстрацію на надання грошової допомоги від гуманітарної організації "Mercy Corps". В рамках цієї програми громадяни у середньому зможуть отримати суму у 2,6 тис. доларів на розвиток бізнесу.

Про це інформує пресслужба організації.

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Де для українців доступна програма допомоги

Як повідомляють у гуманітарній організації, українцям доступна допомога в рамках програми підтримки економічної стійкості України (ERP). Її Mercy Corps впроваджує спільно з партнером ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей". Проєкт покликаний посилити самозайнятість та мікропідприємництво під час війни.

Йдеться про індивідуальну грошову допомогу для підтримки ініціатив мікробізнесу в таких областях: 

  • Сумська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська.

"Програма допоможе підвищити дохід за допомогою підприємницької діяльності, подолати складні життєві обставини та зменшити залежність від зовнішньої підтримки", — йдеться у повідомленні.

Хто може взяти участь у проєкті

Як зазначається, долучитися до програми підтримки та отримати фінансову допомогу від Mercy Corps можуть:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • місцеве населення, яке зареєстроване та проживає в містах, де велися чи ведуться бойові дії.

Організатори повідомляють, що середній розмір фіндопомоги в рамках цієї програми становить 2,6 тис. доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку.

Гроші можна використати на придбання необхідних засобів для ведення власної справи:

  • прилади;
  • інструментарій;
  • обладнання.

Подати заявку на участь у програмі можна лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці порталу.

Раніше ми повідомляли, що в одній з областей українцям надають одноразову грошову допомогу до 50 тис. гривень. Кошти можуть отримати ті, хто постраждав від агресії РФ. 

Також розповідали, що пенсіонери можуть отримати фіндопомогу від УВКБ ООН у травні 2025 року. В рамках програми виплачують по 10,8 тис. гривень.

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