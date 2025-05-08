Виплати у 2,6 тис. доларів — хто і де зможе отримати у травні

Фінансова допомога у травні — кому виплатять 2,6 тис. доларів
У травні 2025 року у чотирьох українських регіонах відкрито реєстрацію на надання грошової допомоги від гуманітарної організації "Mercy Corps". В рамках цієї програми громадяни у середньому зможуть отримати суму у 2,6 тис. доларів на розвиток бізнесу.
Про це інформує пресслужба організації.
Де для українців доступна програма допомоги
Як повідомляють у гуманітарній організації, українцям доступна допомога в рамках програми підтримки економічної стійкості України (ERP). Її Mercy Corps впроваджує спільно з партнером ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей". Проєкт покликаний посилити самозайнятість та мікропідприємництво під час війни.
Йдеться про індивідуальну грошову допомогу для підтримки ініціатив мікробізнесу в таких областях:
- Сумська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська.
"Програма допоможе підвищити дохід за допомогою підприємницької діяльності, подолати складні життєві обставини та зменшити залежність від зовнішньої підтримки", — йдеться у повідомленні.
Хто може взяти участь у проєкті
Як зазначається, долучитися до програми підтримки та отримати фінансову допомогу від Mercy Corps можуть:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- місцеве населення, яке зареєстроване та проживає в містах, де велися чи ведуться бойові дії.
Організатори повідомляють, що середній розмір фіндопомоги в рамках цієї програми становить 2,6 тис. доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку.
Гроші можна використати на придбання необхідних засобів для ведення власної справи:
- прилади;
- інструментарій;
- обладнання.
Подати заявку на участь у програмі можна лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці порталу.
Раніше ми повідомляли, що в одній з областей українцям надають одноразову грошову допомогу до 50 тис. гривень. Кошти можуть отримати ті, хто постраждав від агресії РФ.
Також розповідали, що пенсіонери можуть отримати фіндопомогу від УВКБ ООН у травні 2025 року. В рамках програми виплачують по 10,8 тис. гривень.
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