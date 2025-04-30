ВПО і пенсіонерам виплатять по п'ять тисяч гривень — як отримати допомогу у 2025 році

Пенсіонерка годує курей. Фото: УНІАН

Навесні 2025 року деяким українським пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплатять додаткову фінансову допомогу. Гроші отримають жителі Мирненської селищної громади у Херсонській області.

Як повідомляє Мирненська селищна військово-цивільна адміністрація на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, йдеться про виплату у п'ять тисяч гривень.

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Виплати здійснюватимуться в рамках Комплексної програми допомоги ВПО та мешканцям громади, які тимчасово перемістилися на підконтрольні Україні території. Право на виплати мають:

жителі Мирненської селищної територіальної громади, яким вже виповнилося 80 років;

ВПО;

жителі громади, які тимчасово перемістилися в безпечні регіони України.

Як отримати виплати

Треба надіслати заяву на ім'я начальниці відділу соціального захисту населення Мирненської селищної ВЦА Ірини Вікторівни Ковальчук на електронну пошту: 01790@dn.gov.ua. А до своєї заяви потрібно додати:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);

виписку з реєстру територіальної громади (або інші документи, що підтверджують реєстрацію/проживання);

копію довідки ВПО, яку отримали після 24 лютого 2022 року;

номер банківського рахунку у форматі IBAN, відкритого у відділенні українського банку.

Раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, що у громадян є право перейти на пенсію у разі втрати годувальника. В окремих випадках людям можуть виплатити понад 4 тис. гривень.

Також ми розповідали, що жителям Херсонської області доступна виплата у понад 10 тис. гривень. Гроші передбачені для громадян, які постраждали від обстрілів з боку РФ.