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Допомога у п'ять тис. гривень — кому з українців виплатять

30 квітня 2025 11:08
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ВПО і пенсіонерам виплатять по п'ять тисяч гривень — як отримати допомогу у 2025 році
Пенсіонерка годує курей. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Навесні 2025 року деяким українським пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплатять додаткову фінансову допомогу. Гроші отримають жителі Мирненської селищної громади у Херсонській області. 

Як повідомляє Мирненська селищна військово-цивільна адміністрація на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, йдеться про виплату у п'ять тисяч гривень. 

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Виплати здійснюватимуться в рамках Комплексної програми допомоги ВПО та мешканцям громади, які тимчасово перемістилися на підконтрольні Україні території. Право на виплати мають:

  • жителі Мирненської селищної територіальної громади, яким вже виповнилося 80 років;
  • ВПО;
  • жителі громади, які тимчасово перемістилися в безпечні регіони України.

Як отримати виплати

Треба надіслати заяву на ім'я начальниці відділу соціального захисту населення Мирненської селищної ВЦА Ірини Вікторівни Ковальчук на електронну пошту: 01790@dn.gov.ua. А до своєї заяви потрібно додати: 

  • копію паспорта;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);
  • виписку з реєстру територіальної громади (або інші документи, що підтверджують реєстрацію/проживання);
  • копію довідки ВПО, яку отримали після 24 лютого 2022 року;
  • номер банківського рахунку у форматі IBAN, відкритого у відділенні українського банку.

Раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, що у громадян є право перейти на пенсію у разі втрати годувальника. В окремих випадках людям можуть виплатити понад 4 тис. гривень. 

Також ми розповідали, що жителям Херсонської області доступна виплата у понад 10 тис. гривень. Гроші передбачені для громадян, які постраждали від обстрілів з боку РФ.

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