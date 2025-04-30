ВПО і пенсіонерам виплатять по п'ять тисяч гривень — як отримати допомогу у 2025 році

Допомога у п'ять тис. гривень — кому з українців виплатять
Навесні 2025 року деяким українським пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплатять додаткову фінансову допомогу. Гроші отримають жителі Мирненської селищної громади у Херсонській області.
Як повідомляє Мирненська селищна військово-цивільна адміністрація на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, йдеться про виплату у п'ять тисяч гривень.
Хто отримає фінансову підтримку
Виплати здійснюватимуться в рамках Комплексної програми допомоги ВПО та мешканцям громади, які тимчасово перемістилися на підконтрольні Україні території. Право на виплати мають:
- жителі Мирненської селищної територіальної громади, яким вже виповнилося 80 років;
- ВПО;
- жителі громади, які тимчасово перемістилися в безпечні регіони України.
Як отримати виплати
Треба надіслати заяву на ім'я начальниці відділу соціального захисту населення Мирненської селищної ВЦА Ірини Вікторівни Ковальчук на електронну пошту: 01790@dn.gov.ua. А до своєї заяви потрібно додати:
- копію паспорта;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);
- виписку з реєстру територіальної громади (або інші документи, що підтверджують реєстрацію/проживання);
- копію довідки ВПО, яку отримали після 24 лютого 2022 року;
- номер банківського рахунку у форматі IBAN, відкритого у відділенні українського банку.
Раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, що у громадян є право перейти на пенсію у разі втрати годувальника. В окремих випадках людям можуть виплатити понад 4 тис. гривень.
Також ми розповідали, що жителям Херсонської області доступна виплата у понад 10 тис. гривень. Гроші передбачені для громадян, які постраждали від обстрілів з боку РФ.
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