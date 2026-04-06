Главная Финансы Финмониторинг в Украине: кто на самом деле блокирует карты клиентам банков

Финмониторинг в Украине: кто на самом деле блокирует карты клиентам банков

Дата публикации 6 апреля 2026 22:37
В Госфинмониторинге объяснили, кто проверяет финансовые операции и блокирует счета гражданам
Человек держит банковскую карточку в руках и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Вопреки распространенному мнению, Государственная служба финансового мониторинга не блокирует банковские счета украинцев. Хотя многие пользователи считают, что именно это ведомство прибегает к таким действиям после финмониторинга. Но на самом деле все не совсем так.

Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин, передает Новини.LIVE.

Кто занимается финансовым мониторингом в Украине

По его словам, финансовый мониторинг в банке и Государственная служба финансового мониторинга — это разные вещи. Так, решение по финансовым операциям клиентов принимает только банк. К тому же, финучреждение:

  • оценивает риски;
  • может требовать документы;
  • может отменить операцию.

"В большинстве случаев блокировка — это решение банка", — подчеркнул Пронин.

Как работает Государственная служба финансового мониторинга 

Банки передают ведомству определенную информацию, которая подвергается тщательному анализу. Также Госфинмониторинг сотрудничает с реестрами и международными партнерами.

Читайте также:

"Если видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. При наличии оснований блокируем расходные финансовые операции", — объяснил Пронин.

Он добавил, что первое, что должен сделать пользователь, если ему заблокировали счет — обратиться за информацией в банк.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее финансовый консультант Людмила Сандыга объясняла, что украинцам грозят штрафы за денежные переводы между карточками. Так, финансовый мониторинг может задеть граждан, которые:

  • регулярно получают на личную карточку переводы от клиентов;
  • имеют не задекларированные доходы;
  • используют личный счет для ведения бизнеса.

Это может обернуться для них штрафом на сумму от 17 000 до 34 000 гривен.

Как писали Новини.LIVE, иногда для денежных переводов не нужны дополнительные подтверждения. Например в Ощад24 не подлежат OTP-верификации операции до 1 000 гривен. Если речь идет о большей сумме — перевод нужно подтверждать кодом в SMS-сообщении. Как сообщали Новини.LIVE, следствием финансового мониторинга может стать не только блокировка счета. Так, иногда банки могут вообще разорвать сотрудничество с клиентом. Известно, возвращает ли в таком случае деньги ПриватБанк.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
