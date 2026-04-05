Могут ли оштрафовать за денежные переводы: что должны знать все украинцы

В Украине граждане часто делают денежные переводы с одной банковской карты на другую. Вообще это едва ли не самый распространенный способ помочь, например, близкому человеку, если он физически находится в другом городе или даже стране. Но иногда такое удобство может обернуться штрафом до 34 000 гривен.

Причины штрафов за денежные переводы

Денежные операции почти всех украинцев сейчас находятся под постоянным финансовым мониторингом и поэтому, как пишет в своем Instagram финансовый эксперт Людмила Сандыга, переводить средства нужно ответственно. Проблемы, по словам эксперта, грозят людям, которые:

регулярно получают на личную карточку переводы от клиентов;

имеют не задекларированные доходы;

используют личный счет для ведения бизнеса.

За такие действия можно получить штраф, размер которого варьируется от 17 000 до 34 000 гривен.

"Деньги — это свобода, но свобода — это ответственность", — подчеркнула Людмила Сандыга.

Как избежать штрафов

Эксперт советует придерживаться четырех простых правил:

Зарегистрируйте ФЛП, если есть регулярные поступления. Отделяйте бизнес от личного — оформите разные счета. Следите за лимитами Консультируйтесь с юристом, финансовым консультантом.

Что еще стоит знать

Напомним, еще с конца 2024 года банки ограничили украинцам месячные объемы исходящих переводов. Так, для людей, у которых нет подтвержденного дохода, лимит составляет:

100 000 гривен — если владелец счета со средним уровнем риска;

— если владелец счета со средним уровнем риска; 50 000 гривен — для высокорисковых клиентов.

В то же время, как отметила Людмила Сандыга, налоговая может считать доходом переводы, если:

это деньги не от родственников;

это не возврат долга;

это не единовременная помощь.

При этом банки могут пересмотреть лимиты, если человек имеет более высокие подтвержденные доходы

Ранее мы рассказывали, какие денежные переводы точно заинтересуют банк. Так, в зоне проверок находятся операции на сумму от 30 000 до 400 000 гривен в месяц. Еще писали, что польские банки извещают налоговиков о поступлении или снятии более 15 000 евро. Клиента проверят, если операции не будут соответствовать его привычному финансовому поведению.