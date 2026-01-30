Переводы в Ощад24 — лимиты на суммы без SMS-подтверждения в 2026 году

Человек держит банковскую карту. Фото: Ощадбанк

В 2026 году для клиентов государственного "Ощадбанка" действуют ограничения на суммы переводов через мобильное приложение "Ощад24" без дополнительного подтверждения. Соответствующие лимиты продолжают быть актуальными с целью защиты от мошенников.

Какие предусмотрены лимиты на переводы в "Ощад24" в 2026 году

Согласно данным финучреждения, в этом году процедура подтверждения финансовых операций в мобильном приложении или портале "Ощад24" через SMS-код является обязательной для физических лиц. Все клиенты должны подтверждать операции через получение сообщений, присланных на финансовые номера телефонов, привязанных к картам.

В 2026 году операции до 1 тыс. грн можно осуществлять без OTP-верификации, а выше — исключительно путем подтверждения кода в SMS-сообщении.

Соответствующие ограничения являются частью политики углубленной аутентификации лиц, которую государственное банковское учреждение ввело в рамках действия постановления Национального банка Украины (НБУ) №58 от 03.05.2023. Такие лимиты призваны минимизировать риски мошенничества.

Проблемы с переводами через "Ощад24"

Необходимость подтверждения операций путем получения SMS с кодом усложнила осуществление переводов средств для ряда категорий граждан.

На странице банка в соцсети Facebook, некоторые клиенты просили предоставить разъяснения, как отправлять средства тем, кто лишен мобильной связи на некоторых территориях.

С такой проблемой сталкиваются украинские военные в опасных районах, а также граждане, которые попали под оккупацию. Из-за отсутствия мобильной связи невозможно получить SMS с кодом подтверждения и, соответственно, нет возможности свободно пользоваться собственными средствами.

В Ощадбанке пояснили, что соответствующие меры призваны укрепить защиту клиентов от мошенников, поскольку в последние годы участились случаи мошеннических списаний.

