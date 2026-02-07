Денежные переводы — 5 фраз в назначении платежа, которые могут привести к блокировке счета

Банковские карты на клавиатуре ноутбука. Фото: Новини.LIVE

Обычный денежный перевод может обернуться неприятностями, если в назначении платежа указать неудачную формулировку. Украинские банки автоматически анализируют транзакции в рамках финансового мониторинга, и некоторые слова или фразы могут вызвать подозрение и привести к блокировке счета.

О пяти формулировках, которые чаще всего привлекают внимание банков и могут создать проблемы с доступом к средствам, рассказала финансовый консультант Людмила Сандыга.

Слово "помощь"

Это слово или фразы, которые его содержат, являются так называемым триггером для финмониторинга. Ведь оно может трактоваться как нецелевая благотворительная помощь, которая должна облагаться налогами, если превышает сумму предельного размера дохода, определенного согласно абзацу первому пп. 169.4.1 НКУ, установленного на 01 января — 4 660 грн в 2026 году.

Лучше в назначении платежа конкретизировать или указать: "Возврат расходов на...." или "Материальная помощь на лечение от....".

Слово "подарок"

Подарки между физлицами также должны облагаться налогом, если:

физлица не являются близкими родственниками;

сумма перевода превышает 4 660 грн;

отсутствует договор дарения.

Чтобы не возникло вопросов к таким переводам, лучше оформить договор дарения или указывать в назначении платежа "Возвращение расходов согласно договоренностям".

Фраза "на продукты" или "на лечение"

Такие формулировки не четкие. Финмониторинг не понимает, что именно вы оплачиваете, а налоговая может трактовать это как доход.

Лучше конкретизировать: "Материальная помощь на лечение от ... (сестры/брата/дочери/сына/матери/отца и т. д.) или "Возмещение расходов на продукты согласно чеку".

Фраза "оплата за услуги/консультации"

Подобные формулировки являются прямыми признаками предпринимательской деятельности. Если получатель платежа не является ФЛП, налоговая может признать перевод незадекларированным доходом.

Таких фраз лучше избегать, если нет договора или статуса ФЛП. Если перевод является возвратом долга или расходов, надо так и указывать в назначении платежа.

Фраза "перевод собственных средств"

Это нейтральная, но слишком общая формулировка. Если сумма большая или регулярная, с высокой вероятностью банк заблокирует счет.

В таких случаях надо конкретизировать назначение денег, например, "Возврат расходов за обучение", "Материальная помощь от...." и т.д.

