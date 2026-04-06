У Держфінмоніторингу пояснили, хто перевіряє фінансові операції й блокує рахунки громадянам

Всупереч поширеній думці, Державна служба фінансового моніторингу не блокує банківські рахунки українців. Хоча багато користувачів вважає, що саме це відомство вдається до таких дій після фінмоніторингу. Та насправді усе не зовсім так.

Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, передає Новини.LIVE.

Як працює фінансовий моніторинг в Україні

За його словами, фінансовий моніторинг у банку і Державна служба фінансового моніторингу — це різні речі. Так, рішення щодо фінансових операцій клієнтів приймає лише банк. До того ж, фінустанова:

оцінює ризики;

може вимагати документи;

може скасувати операцію.

"У більшості випадків блокування — це рішення банку", — підкреслив Пронін.

Як працює Державна служба фінансового моніторингу

Банки передають відомству певну інформацію, яка піддається ретельному аналізу. Також Держфінмоніторинг співпрацює з реєстрами та міжнародними партнерами.

"Якщо бачимо ознаки можливого злочину — передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції", — пояснив він.

Пронін додав, що найперше, що має зробити користувач, якщо йому заблокували рахунок — звернутися за інформацією до банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фінансова консультантка Людмила Сандига пояснювала, що українцям загрожують штрафи за грошові перекази між картками. Так, фінансовий моніторинг може зачепити громадян, які:

регулярно отримують на особисту картку перекази від клієнтів;

мають не задекларовані доходи;

використовують особистий рахунок для ведення бізнесу.

Це може обернутися для них штрафом на суму від 17 000 до 34 000 гривень.

Як писали Новини.LIVE, іноді для грошових переказів не потрібні додаткові підтвердження. Наприклад в Ощад24 не підлягають OTP-верифікації операції до 1 000 гривень. Якщо мова йде про більшу суму — переказ потрібно підтверджувати кодом в SMS-повідомленні. Як повідомляли Новини.LIVE, наслідком фінансового моніторингу може стати не лише блокування рахунку. Так, іноді банки можуть взагалі розірвати співпрацю з клієнтом. Відомо, чи повертає у такому разі гроші ПриватБанк.