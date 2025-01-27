Письма от имени "Газсети" —мошенники начали распространять фейк

Человек с мобильным телефоном в руках. Фото: Unsplash

Неизвестные присылают украинцам фейковые письма от имени ООО "Газораспределительные сети Украины". От потребителей требуют подписать договоры, оплатить счета или перейти по ссылкам, чтобы подтвердить акты выполненных работ.

Однако пресс-служба компании "Газсети" предупредила, что эти письма являются ненастоящими и содержат фишинговые ссылки.

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Как отмечается, у компании есть своя электронная почта с окончанием grmu.com.ua. Все другие написания являются фейковыми.

"Сообщения, которые сейчас поступают потребителям, являются фейковыми и содержат фишинговые ссылки, по которым ни в коем случае нельзя переходить. Это угрожает безопасности персональных данных", — говорится в сообщении.

Кто из украинцев будет платить больше за газ в 2025 году

В этом году украинцы будут оплачивать услугу по техобслуживанию внутридомовых систем газоснабжения. Так, потребители профинансируют обследование специалистами газопроводов в многоэтажных домах на плотность и герметичность.

Эта платежка будет дополнением уже к двум имеющимся — за потребленный газ и за его распределение (доставку). Сумма в квитанции будет индивидуальной для каждого дома.

Ранее мы писали, что платить за доставку природного газа украинцы должны, даже если долгое время не живут в своем доме. Если оплату не вносить вовремя, компания может обратиться в суд.

Также напомним, что некоторые бытовые потребители рискуют потерять скидку, которая предоставляется за оплату потребленного газа до 15 числа каждого месяца. В "Нафтогазе" объяснили, в чем причина.