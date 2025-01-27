Письма от имени "Газсети" —мошенники начали распространять фейк

Фейки о счетах за газ — аферисты придумали, как выманить деньги
Неизвестные присылают украинцам фейковые письма от имени ООО "Газораспределительные сети Украины". От потребителей требуют подписать договоры, оплатить счета или перейти по ссылкам, чтобы подтвердить акты выполненных работ.
Однако пресс-служба компании "Газсети" предупредила, что эти письма являются ненастоящими и содержат фишинговые ссылки.
О чем должны знать украинцы
Как отмечается, у компании есть своя электронная почта с окончанием grmu.com.ua. Все другие написания являются фейковыми.
"Сообщения, которые сейчас поступают потребителям, являются фейковыми и содержат фишинговые ссылки, по которым ни в коем случае нельзя переходить. Это угрожает безопасности персональных данных", — говорится в сообщении.
Кто из украинцев будет платить больше за газ в 2025 году
В этом году украинцы будут оплачивать услугу по техобслуживанию внутридомовых систем газоснабжения. Так, потребители профинансируют обследование специалистами газопроводов в многоэтажных домах на плотность и герметичность.
Эта платежка будет дополнением уже к двум имеющимся — за потребленный газ и за его распределение (доставку). Сумма в квитанции будет индивидуальной для каждого дома.
Ранее мы писали, что платить за доставку природного газа украинцы должны, даже если долгое время не живут в своем доме. Если оплату не вносить вовремя, компания может обратиться в суд.
Также напомним, что некоторые бытовые потребители рискуют потерять скидку, которая предоставляется за оплату потребленного газа до 15 числа каждого месяца. В "Нафтогазе" объяснили, в чем причина.
Читайте Новини.LIVE!