Розрахунок за газ — хто отримає платіжку за техобслуговування мереж

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким жителям багатоквартирних будинків у 2025 році потрібно буде оплатити додаткову послугу за природний газ. Разовий платіж стосується техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Це передбачено наказом Міністерства енергетики "Про затвердження Правил технічної експлуатації систем газопостачання".

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Відповідна платіжка буде доповнювати дві наявні — за спожитий газ та за його розподіл (доставку).

За документом, спеціалісти операторів газорозподільних мереж повинні здійснювати обстеження газопроводів у багатоповерхових будинках на щільність і герметичність.



Профільні служби з осені минулого року перевірили десятки тисяч багатоповерхових будинків, усунувши понад 107 тисяч витоків газу. За виконані роботи мешканцям перевірених будинків надходять відповідні платіжки.

Коли чекати перевірку у своєму будинку та які будуть суми

За правилами, періодичність наступних перевірок та платежів буде залежати від віку газових мереж. А саме:

для будинків, де вік мереж перевищує 25 років, обслуговування мають проводити раз на три роки;

якщо вік мереж у будинку менший за 25 років, то один раз кожні п'ять років.

Суму за послугу будуть розраховувати індивідуально для кожного будинку. Вона буде залежати:

від протяжності газових мереж загального користування;

кількості муфтових з'єднань і кранів;

кількості заселених квартир у будинку.

Кошторис технічного обслуговування та графік здійснення робіт місцеві філії компанії "Газорозподільні мережі України" публікують у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ" на своїх сайтах.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз пояснив, у чому різниця між газопостачальною компанією та Оператором газорозподільних мереж. З таким питанням звертаються споживачі.

Також ми писали, що громадяни мають платити за доставку блакитного палива навіть за умови його невикористання. Якщо вимогу проігнорувати, кошти все одно стягнуть через суд.