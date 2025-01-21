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Ігнорування платіжок із доставки газу — що чекає українців

21 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Рахунки за газ — українців чекає покарання, якщо не платити за доставку палива
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни мають оплачувати доставку природного газу навіть за умови невикористання блакитного палива. Якщо цього не робити, газовики стягнуть суми через суд.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Правила нарахування сум за доставку газу

Громадяни отримують щомісяця платіжки за доставку газу, незалежно від обсягів споживання. Оператори газорозподільчих мереж утримують інфраструктуру, вкладають гроші у ремонти. Саме за це необхідно платити.

Суми можуть сягати від десятків до сотень гривень щомісяця. На початку 2025 року розмір у комунальних квитанціях зміниться, адже доведеться платити за газ із урахуванням об'ємів, які були спожиті у період з жовтня 2023 року по кінець вересня 2024 року.

Ціни різняться в регіонах, адже обсяг споживання в кубометрах ділять на 12 місяців та множать на тариф на розподіл у місті чи селі. Якщо під час газового року було витрачено 1 тис. кубометрів, то щомісяця необхідно платити за доставку 83,33 куб.м. Наприклад, у Києві доставка обійдеться у 31,99 грн, а в Луцьку — 156,9 грн.

За умови невикористання газу, однак підключення до нього, щомісячно потрібно буде платити:

  • 39 куб. м. за рік — витрата газу для приготування їжі;
  • 126 куб. м. за рік —  витрата палива для підігріву води/приготування їжі;
  • 314 куб. м. за рік — витрата газу для опалення.

Покарання за неоплату доставки газу

Якщо громадянин, який не споживає природний газ, не платить за доставку, на нього можуть подати до суду. Є низка випадків, коли люди як біженці виїздили за кордон, а через кілька років отримували рішення суду про необхідність оплати боргу за доставку газу.

Щоб не отримувати відповідні нарахування, необхідно звернутись до облгазу з проханням відключити природний газ.

"Необхідно звернутись до вашого оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива. Оператору ГРМ потрібно надати: заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу; або докази про відключення", — повідомляють у Нафтогазі.

Нагадаємо, у 2025 році дехто з громадян платитиме більше за транспортування газу. Вартість зросла через відмову України перекачувати російське блакитне паливо у країни Європи.

Також ми писали, що тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити після завершення опалювального сезону. Тобто, до травня тариф на послуги для споживачів залишиться незмінним.

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