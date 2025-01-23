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Нафтогаз попередив про нововведення — до чого тут Приват 24

23 січня 2025 16:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Оплата за газ через Приват 24 — у Нафтогазі пояснили, чому це невигідно
ДІвчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Споживачі, які сплачують за спожитий газ через мобільний застосунок "Приват 24", можуть втратити знижку, яка надається тим, хто розраховується за послугу до 15 числа кожного місяця. При цьому знижка залишається, якщо користуватися іншими сервісами.

Про це заявили у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз".

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Що сталося

Чому знижка не діятиме, якщо оплачувати газ в мобільному застосунку від "ПриватБанку", у компанії не пояснили. У повідомленні зазначається, що знижки не буде навіть за умови вчасної оплати.

Знижка на газ — хто з українців може отримати

"Нафтогаз", який є найбільшим в країні постачальником газу для населення, дозволяє своїм клієнтам платити менше за спожитий природний газ. Так, 1% знижки від загального рахунку у квитанції надають споживачам, які оплачують послугу на онлайн сервісах до 15 числа кожного місяця.

Станом на зараз українці платять за "блакитне паливо" 7,96 грн за один кубометр. Тобто, якщо спожити 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки плита) за місяць сума становитиме 78,8 грн.

Яка комунальна послуга стала дорожчою для українців у 2025 році 

З 1 січня Україна зупинила транзит російського газу до країн Євросоюзу, у зв'язку з чим внутрішні споживачі платитимуть за транспортування палива у чотири рази більше. Відповідно тариф зріс зі 124,16 до 501,97 грн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо також, що тариф на електроенергію для українців теж може змінитися. Подорожчання, ймовірно, відбудеться після завершення опалювального сезону 2024/2025. 

Ще ми розповідали, що українцям по-новому надаватимуть субсидію на комунальні послуги. Так, з 2025 року держава зважатиме на середньомісячний сукупний дохід кожної сім’ї, яка претендуватиме на допомогу від держави.

комунальні послуги Нафтогаз Приват24 газ постачання

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