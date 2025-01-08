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Українка отримала платіжку за газ із сумою на 278 тис. грн

8 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на газ — українка отримала платіжку із сумою на 278 тис. гривень
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деяким споживачам, які не доплачували щомісяця суми в комунальних квитанціях за природний газ, загрожують "платіжки" із космічними сумами. Так, одна з громадянок була змушена заплатити 278,4 тис. грн за блакитне паливо у судовому порядку.

Про це пише видання Oboz.ua.

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Як зазначається, Ленінський районний суд Запоріжжя задовільнив позов "Запоріжгазу" та зобов'язав місцеву жительку заплатити 278,4 тис. грн за газ. Їй донарахували таку суму через те, що під час перевірки всередині лічильника виявили втручання в роботу механізму.

Як свідчать матеріали справи № 334/9866/23, Ленінський районний суд Запоріжжя задовільнив судовий позов "Запоріжгазу", зобов'язавши місцеву мешканку заплатити за природний газ недонараховану суму через виявлення втручання в роботу лічильника. Так, фахівці міськгазу під час перевірки виявили, що в приладі наявний сторонній отвір, що не передбачено конструкцією заводу-виробника. Через це об`єм палива, що проходив через лічильник, не обліковувався або обліковуйся частково.

Через таке порушення, на основі пункту 1 глави 3 розділу XI Кодексу ГРС, необлікований природний газ розрахували за граничними об`ємами.

Відповідачка заперечувала проти вимог, наголошуючи, що перед монтажем лічильник проходив повірку і пломби встановлювали представники газової компанії, після чого втручання у прилад було неможливим без пошкодження пломб, тоді як перепломбування фахівці не виявили. Тобто "Запоріжгаз" не довів вчинення з боку споживачки несанкціонованого втручання в роботу лічильника і наявність вичерпних ознак втручання у роботу приладу. Попри це, суд зобов'язав стягнути з клієнтки суму у 278,4 тис. грн.

"Стягнути на користь акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" об`єму природного газу в сумі 278 474 (двісті сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят чотири) гривні 95 копійок", — свідчать матеріали справи.

Раніше ми писали, що деякі клієнти ГК "Нафтогаз України" скаржаться на погану якість блакитного палива. У таких випадках, якщо є підозри, що збавляється тиск чи щось підмішують до газу, можна отримати компенсацію.

Також повідомлялося, що у Нафтогазі пояснили, кому надійде "третя платіжка" за природний газ у січні 2025 році. Відомо, які суми за послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівки нараховують українцям.

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