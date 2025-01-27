Листи від імені "Газмережі" — шахраї почали поширювати фейк

Людина з мобільним телефоном в руках. Фото: Unsplash

Невідомі надсилають українцям фейкові листи від імені ТОВ "Газорозподільні мережі України". Від споживачів вимагають підписати договори, оплатити рахунки або перейти за посиланнями, щоби підтвердити акти виконаних робіт.

Однак пресслужба компанії "Газмережі" попередила, що ці листи є несправжніми та містять фішингові посилання.

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Про що мають знати українці

Як зазначається, компанія має свою електронну пошту із закінченням закінчення grmu.com.ua. Усі інші написання є фейковими.

"Повідомлення, які зараз надходять споживачам, є фейковими та містять фішингові лінки, за якими у жодному разі не можна переходити. Це загрожує безпеці персональних даних", — йдеться у повідомленні.

Хто з українців платитиме більше за газ у 2025 році

Цього року українці оплачуватимуть послугу з техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Так, споживачі профінансують обстеження фахівцями газопроводів у багатоповерхових будинках на щільність та герметичність.

Ця платіжка буде доповненням вже до двох наявних — за спожитий газ та за його розподіл (доставку). Сума у квитанції буде індивідуальною для кожного будинку.

Раніше ми писали, що сплачувати за доставку природного газу українці повинні, навіть якщо довший час не живуть у своєму помешканні. Якщо оплату не вносити вчасно, компанія може звернутися до суду.

Також нагадаємо, що деякі побутові споживачі ризикують втратити знижку, яка надається за оплату спожитого газу до 15 числа кожного місяця. У "Нафтогазі" пояснили, у чому причина.