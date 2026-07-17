Пособия на детей для ВПЛ: почему государство может не начислить пособие

Женщина держит ребенка на руках, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторым семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут отказать в оформлении денежной помощи на детей. Несмотря на то, что государство должно было бы возобновить поддержку детям, ранее лишившимся доступа к ней, в помощи отказывают по ряду причин.

Об этом говорится в постановлении № 390 Кабинета министров Украины, передает Новини.LIVE.

Выплаты детям ВПЛ

Пособие на детей до 6 лет будет назначаться в июле 2026 года независимо от места проживания или формы обучения. Сложнее обстоит дело с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Им будут одобрены выплаты при соблюдении одного из следующих условий:

семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий без определенной даты их завершения;

ребенок проживает в относительно безопасном населенном пункте и обучается в очной форме (или в сочетании очной и дистанционной) по месту жительства.

Кроме того, назначение выплат зависит от истории перемещения всей семьи. То есть, если все члены семьи не переселялись повторно в 2014 или 2022 году, государственную помощь могут не одобрить. И даже если ребенок родился после 2022 года, выплаты на него тоже оформить не удастся.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи ВПЛ с детьми могли оформить пособие на проживание "задним" числом. Для этого им нужно было подать заявку на выплаты до 1 июня 2026 года. В таком случае деньги они получат за февраль, март, апрель и июнь. Регистрироваться на выплаты можно и позже, однако тогда их назначат с месяца обращения.

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