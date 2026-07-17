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Главная Финансы Есть две причины, по которым ВПЛ могут не получить выплаты на детей

Есть две причины, по которым ВПЛ могут не получить выплаты на детей

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 20:30
Пособия на детей для ВПЛ: почему государство может не начислить пособие
Женщина держит ребенка на руках, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторым семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут отказать в оформлении денежной помощи на детей. Несмотря на то, что государство должно было бы возобновить поддержку детям, ранее лишившимся доступа к ней, в помощи отказывают по ряду причин.

Об этом говорится в постановлении № 390 Кабинета министров Украины, передает Новини.LIVE.

Выплаты детям ВПЛ

Пособие на детей до 6 лет будет назначаться в июле 2026 года независимо от места проживания или формы обучения. Сложнее обстоит дело с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Им будут одобрены выплаты при соблюдении одного из следующих условий:

  • семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий без определенной даты их завершения;
  • ребенок проживает в относительно безопасном населенном пункте и обучается в очной форме (или в сочетании очной и дистанционной) по месту жительства.

Кроме того, назначение выплат зависит от истории перемещения всей семьи. То есть, если все члены семьи не переселялись повторно в 2014 или 2022 году, государственную помощь могут не одобрить. И даже если ребенок родился после 2022 года, выплаты на него тоже оформить не удастся.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи ВПЛ с детьми могли оформить пособие на проживание "задним" числом. Для этого им нужно было подать заявку на выплаты до 1 июня 2026 года. В таком случае деньги они получат за февраль, март, апрель и июнь. Регистрироваться на выплаты можно и позже, однако тогда их назначат с месяца обращения.

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Ранее Новини.LIVE писали о новой денежной помощи для ВПЛ. Выплаты предоставляет благотворительный фонд "Щедрик". Переселенцы и украинцы из уязвимых категорий смогут получить до 30 000 гривен.

Также Новини.LIVE объясняли, почему у переселенцев могут отобрать госвыплаты. Это касается тех, кто не соответствует критериям дохода — не более 10 380 гривен на одного человека. Помощь отменят, если они сокрыли эту информацию.

выплаты дети ВПЛ
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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