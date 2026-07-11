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Главная Финансы Украинцам выплатят более 30 000 грн: кому доступна помощь

Украинцам выплатят более 30 000 грн: кому доступна помощь

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Дата публикации 11 июля 2026 18:51
Финансовая помощь ВПЛ и уязвимым слоям населения Украины: как получить 31 900 гривен от благотворителей
Разрушенное предприятие, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине внутренне перемещенным лицам и уязвимым категориям населения доступна новая денежная помощь. Финансовую поддержку оказывает благотворительный фонд Щедрик, а регистрация на получение помощи проходит в онлайн-формате.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какие выплаты доступны украинцам

По официальной информации от благотворительного фонда, на выплаты в первую очередь могут рассчитывать домохозяйства, которые понесли серьёзные финансовые убытки из-за боевых действий или были вынуждены переселиться. Поэтому благотворители планируют выплатить по 31 900 гривен семьям для закупки:

  • товаров;
  • инструментов;
  • оборудования.

Где и кому будут выплачивать помощь

Выплаты доступны жителям восьми областей Украины, которые больше всего страдают от полномасштабной войны. Это:

  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская области.

Чтобы получить деньги, семья должна соответствовать как минимум одному из ключевых условий, касающихся прямого воздействия боевых действий. К таким условиям относится повреждение или полное разрушение жилья в течение последних 45 дней. Потратить деньги можно:

Читайте также:
  • на восстановление своего прежнего бизнеса, пострадавшего из-за войны;
  • на развитие уже существующей индивидуальной предпринимательской деятельности;
  • или на запуск совершенно нового дела.

Как зарегистрироваться на получение выплаты

Регистрация проходит онлайн по ссылке. Заявитель указывает в ней свои персональные данные, предоставляет подробную информацию о составе домохозяйства, выбирает свой регион и т.д. Также необходимо предоставить ряд документов, среди которых паспорт, справка ВПЛ, банковские реквизиты.

Ранее Новини.LIVE писали о регистрации на финансовую помощь от УВКБ ООН. Новая программа предусматривает, что каждый член семьи получит более 12 000 гривен. Регистрироваться в программе могут переселенцы и беженцы.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить деньги на открытие собственного дела или восстановление бизнеса. Речь идет о грантах в размере 2 600 долларов. Финансовую поддержку оказывают жителям четырех регионов.

финансовая помощь ВПЛ денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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