Финансовая помощь ВПЛ и уязвимым слоям населения Украины: как получить 31 900 гривен от благотворителей

Украинцам выплатят более 30 000 грн: кому доступна помощь
В Украине внутренне перемещенным лицам и уязвимым категориям населения доступна новая денежная помощь. Финансовую поддержку оказывает благотворительный фонд Щедрик, а регистрация на получение помощи проходит в онлайн-формате.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какие выплаты доступны украинцам
По официальной информации от благотворительного фонда, на выплаты в первую очередь могут рассчитывать домохозяйства, которые понесли серьёзные финансовые убытки из-за боевых действий или были вынуждены переселиться. Поэтому благотворители планируют выплатить по 31 900 гривен семьям для закупки:
- товаров;
- инструментов;
- оборудования.
Где и кому будут выплачивать помощь
Выплаты доступны жителям восьми областей Украины, которые больше всего страдают от полномасштабной войны. Это:
- Сумская;
- Черниговская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская области.
Чтобы получить деньги, семья должна соответствовать как минимум одному из ключевых условий, касающихся прямого воздействия боевых действий. К таким условиям относится повреждение или полное разрушение жилья в течение последних 45 дней. Потратить деньги можно:
- на восстановление своего прежнего бизнеса, пострадавшего из-за войны;
- на развитие уже существующей индивидуальной предпринимательской деятельности;
- или на запуск совершенно нового дела.
Как зарегистрироваться на получение выплаты
Регистрация проходит онлайн по ссылке. Заявитель указывает в ней свои персональные данные, предоставляет подробную информацию о составе домохозяйства, выбирает свой регион и т.д. Также необходимо предоставить ряд документов, среди которых паспорт, справка ВПЛ, банковские реквизиты.
Ранее Новини.LIVE писали о регистрации на финансовую помощь от УВКБ ООН. Новая программа предусматривает, что каждый член семьи получит более 12 000 гривен. Регистрироваться в программе могут переселенцы и беженцы.
Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить деньги на открытие собственного дела или восстановление бизнеса. Речь идет о грантах в размере 2 600 долларов. Финансовую поддержку оказывают жителям четырех регионов.