Виплати на дітей для ВПО: чому держава може не нарахувати допомогу

Жінка тримає дитину на руках, гроші в гаманці. Фото: Новини/LIVE, Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати відмову в оформленні грошової допомоги на дітей. Попри те, що держава мала б відновити підтримку дітям, які раніше втратили до неї доступ, відмови виникають з низки причин.

Про це йдеться у постанові №390 Кабінету міністрів України, передає Новини.LIVE.

Виплати дітям ВПО

Допомогу на дітей до 6 років призначать у липні 2026 року призначають без огляду на місце проживання чи форму навчання. Усе складніше з дітьми у віці від 6 до 18 років. Їм погодять виплати за однією з наступних умов:

сім’я фактично проживає на території активних або можливих бойових дій без визначеної дати їхнього завершення;

дитина проживає у відносно безпечному населеному пункті та навчається за очною формою (або поєднанням очної та дистанційної) за місцем проживання.

До того ж призначення виплат залежать від історії переміщення всієї сім’ї. Тобто, якщо усі члени родини не переміщувалися ще раз 2014 чи 2022 року, держдопомогу можуть не погодити. І навіть якщо дитина народилася після 2022 року, вплати на неї теж оформити не вдасться.

Шо ще варто знати

Нагадаємо, родини ВПО з дітьми могли оформити допомогу на проживання "заднім" числом. Для цього вони мали оформити заявку на виплати до 1 червня 2026 року. У такому разі гроші вони отримають за лютий, березень, квітень і червень. Реєструватися на виплати можна й пізніше, однак тоді їх призначать з місяця звернення.

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Також Новини.LIVE пояснювали, чому у переселенців можуть відібрати держвиплати. Це стосується тих, хто не дотримується критеріїв доходу — не більше 10 380 гривень на одну особу. Допомогу скасують, якщо вони приховають цю інформацію.