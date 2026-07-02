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Главная Финансы ВПЛ могут лишиться государственной помощи: названо главное условие для выплат

ВПЛ могут лишиться государственной помощи: названо главное условие для выплат

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 18:00
Выплаты в июле для ВПЛ: кому необходимо обратиться в ПФУ или ЦНАП
Человек идёт по улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле ВПЛ продолжат получать пособие на проживание. Размер выплат не изменился, однако для части переселенцев есть важное условие. Если вовремя не обновить информацию о себе, выплаты могут быть приостановлены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина №709.

Деньги, как и раньше, будут поступать в два этапа: до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Точная дата зачисления зависит от работы банка и казначейской службы.

Суммы помощи пока остаются прежними. Взрослые получают по 2 000 гривен в месяц, а дети и люди с инвалидностью — по 3 000 гривен.

Выплаты назначаются уязвимым категориям ВПЛ на срок до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

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В то же время отдельным переселенцам следует обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП, чтобы обновить свои данные. Это касается тех, кто изменил адрес проживания или состав семьи, оформляет пособие на ребенка впервые, получил отказ и хочет возобновить выплаты после подтверждения соответствия критериям дохода, а также тех, у кого изменилось имущественное положение и они хотят пересмотреть решение о назначении пособия.

Для возобновления выплат после отказа действует критерий дохода — не более 10 380 гривен на одного человека. Если информацию не предоставить, выплаты могут приостановить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить пособие на отопление. Некоторые могут получить около 19 400 гривен в виде разовой выплаты на твердое топливо. В первую очередь деньги выдают пенсионерам, многодетным семьям, ВПЛ и другим льготным категориям.

Также Новини.LIVE писали, что людям с инвалидностью ежемесячно выплачивают адресную помощь на коммунальные услуги. Летом это 500 грн, а в отопительный сезон — 700 грн. Деньги сразу идут на оплату света, газа или воды, но получить их можно только в том случае, если человек не пользуется жилищной субсидией.

выплаты деньги ВПЛ
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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