Оплата коммунальных услуг через сервисы ПриватБанка: как совершить платеж

Квитанция, деньги, человек возле терминала самообслуживания ПриватБанка.

Многие украинцы уже давно оплачивают свои коммунальные счета в интернете. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на посещение учреждений и стоять в очереди в кассы. Так, например, клиенты государственного ПриватБанка могут платить за коммуналку сразу несколькими способами.

Как оплатить коммунальные услуги через веб-версию Приват24

Этот сервис, как указывается на сайте ПриватБанка, позволяет оплатить услуги за:

электроэнергию;

газ;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз мусора;

ОСМД и тому подобное.

Чтобы оплатить счета, нужно:

открыть раздел "Мои платежи";

ввести название компании, которая поставляет вам услугу и выбрать нужную из списка;

указать номер лицевого счета (он есть на квитанциях);

добавить платеж в "Корзину";

жмете кнопку "Оплатить".

Как оплатить коммунальные услуги в приложении Приват24

В этом случае алгоритм действий похож:

входите в приложение Приват24 и выбираете вкладку "Мои платежи";

жмете на "Создать новый платеж" и выбираете "Найти компанию";

выбираете компанию, которая получит деньги за предоставленные услуги;

указываете сумму, выбираете карту и жмете "Оплатить".

После оплаты вам сразу поступит подтверждение, что ваша операция выполнена.

Как оплатить коммунальные услуги по номеру 3700

Для этого:

набираете цифры 3700 на своем смартфоне;

озвучиваете оператору карточку, с которой будете оплачивать услуги;

говорите куда и за какую услугу хотите оплатить деньги (название услуги/предприятия, куда должен поступить платеж, его реквизиты);

называете реквизиты плательщика, период оплаты, добавляете показатели счетчиков;

указываете сумму платежа.

Что еще стоит знать

