Есть 3 способа: как оплатить коммуналку клиентам ПриватБанка

Дата публикации 14 мая 2026 07:01
Оплата коммунальных услуг через сервисы ПриватБанка: как совершить платеж
Квитанция, деньги, человек возле терминала самообслуживания ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы уже давно оплачивают свои коммунальные счета в интернете. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на посещение учреждений и стоять в очереди в кассы. Так, например, клиенты государственного ПриватБанка могут платить за коммуналку сразу несколькими способами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как оплатить коммунальные услуги через веб-версию Приват24

Этот сервис, как указывается на сайте ПриватБанка, позволяет оплатить услуги за:

  • электроэнергию;
  • газ;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • вывоз мусора;
  • ОСМД и тому подобное.

Чтобы оплатить счета, нужно:

  • открыть раздел "Мои платежи";
  • ввести название компании, которая поставляет вам услугу и выбрать нужную из списка;
  • указать номер лицевого счета (он есть на квитанциях);
  • добавить платеж в "Корзину";
  • жмете кнопку "Оплатить".

Как оплатить коммунальные услуги в приложении Приват24

В этом случае алгоритм действий похож:

  • входите в приложение Приват24 и выбираете вкладку "Мои платежи";
  • жмете на "Создать новый платеж" и выбираете "Найти компанию";
  • выбираете компанию, которая получит деньги за предоставленные услуги;
  • указываете сумму, выбираете карту и жмете "Оплатить".

После оплаты вам сразу поступит подтверждение, что ваша операция выполнена.

Как оплатить коммунальные услуги по номеру 3700

Для этого:

  • набираете цифры 3700 на своем смартфоне;
  • озвучиваете оператору карточку, с которой будете оплачивать услуги;
  • говорите куда и за какую услугу хотите оплатить деньги (название услуги/предприятия, куда должен поступить платеж, его реквизиты);
  • называете реквизиты плательщика, период оплаты, добавляете показатели счетчиков;
  • указываете сумму платежа.

Что еще стоит знать

Напомним, в мае клиенты ПриватБанка будут платить меньше за международные переводы. Так, скидка до конца текущего месяца:

  • комиссия в 1% вместо 1,5% на переводы с зарубежных карт на карты ПриватБанка;
  • комиссия в 1% вместо 2% (минимально 50 грн) на переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).

Также госучреждение будет предоставлять льготы для микро- и малого бизнеса. Для предпринимателей предусмотрели поддержку в виде льготных условий обслуживания счетов, а также использования услуг эквайринга.

Как рассказывали Новини.LIVE, до 14 июня 2026 года в ПриватБанке будут действовать специальные правила на сервис "Оплата частями". Беспроцентная покупка будет касаться большего количества товаров. Чтобы принять участие в акции, надо подтвердили участие, приобретя товар в выбранном магазине-партнере.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк будет предоставлять кэшбек, если отправлять или получать переводы через Western Union на карты Mastercard. Минимальное вознаграждение, которое можно будет получить — от 350 гривен.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
