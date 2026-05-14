Оплата коммунальных услуг через сервисы ПриватБанка: как совершить платеж

Есть 3 способа: как оплатить коммуналку клиентам ПриватБанка
Многие украинцы уже давно оплачивают свои коммунальные счета в интернете. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на посещение учреждений и стоять в очереди в кассы. Так, например, клиенты государственного ПриватБанка могут платить за коммуналку сразу несколькими способами.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Как оплатить коммунальные услуги через веб-версию Приват24
Этот сервис, как указывается на сайте ПриватБанка, позволяет оплатить услуги за:
- электроэнергию;
- газ;
- водоснабжение и водоотведение;
- вывоз мусора;
- ОСМД и тому подобное.
Чтобы оплатить счета, нужно:
- открыть раздел "Мои платежи";
- ввести название компании, которая поставляет вам услугу и выбрать нужную из списка;
- указать номер лицевого счета (он есть на квитанциях);
- добавить платеж в "Корзину";
- жмете кнопку "Оплатить".
Как оплатить коммунальные услуги в приложении Приват24
В этом случае алгоритм действий похож:
- входите в приложение Приват24 и выбираете вкладку "Мои платежи";
- жмете на "Создать новый платеж" и выбираете "Найти компанию";
- выбираете компанию, которая получит деньги за предоставленные услуги;
- указываете сумму, выбираете карту и жмете "Оплатить".
После оплаты вам сразу поступит подтверждение, что ваша операция выполнена.
Как оплатить коммунальные услуги по номеру 3700
Для этого:
- набираете цифры 3700 на своем смартфоне;
- озвучиваете оператору карточку, с которой будете оплачивать услуги;
- говорите куда и за какую услугу хотите оплатить деньги (название услуги/предприятия, куда должен поступить платеж, его реквизиты);
- называете реквизиты плательщика, период оплаты, добавляете показатели счетчиков;
- указываете сумму платежа.
