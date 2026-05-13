ПриватБанк начислит клиентам на карты 3 500 грн: что нужно сделать в мае

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" имеют возможность получить компенсацию по новой программе в размере 3 500 грн, которую начисляют ежемесячно 10 участникам за осуществление некоторых переводов через Western Union. Также предусмотрены другие денежные бонусы.

О том, как получить на карту деньги от госбанка, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Правила начисления компенсаций клиентам ПриватБанка

До 10 августа 2026 года ежемесячно клиенты государственного финучреждения, которые будут осуществлять отправку или получение денежных переводов через Western Union на карты Mastercard, будут иметь возможность получить денежные бонусы. За это время несколько раз разыграют денежные компенсации.

В частности, 3 500 грн получат 40 победителей, то есть по 10 клиентов ежемесячно. Большие шансы есть на получение кэшбэка в 350 грн. Такие суммы разыграют среди 400 победителей или по 100 клиентов ежемесячно.

Самое большое вознаграждение ждет четырех победителей, которых будут выбирать ежемесячно. Ожидается начисление кэшбэка в 35 000 грн.

Согласно правилам программы, в целом финучреждение выберет 444 победителя акции.

Как принять участие в розыгрыше ПриватБанка

Согласно условиям, новая программа от ПриватБанка и Mastercard предусматривает следующее:

Охватит всех, кто получит или отправит переводы через Western Union; Сумма перевода не должна быть меньше 1 000 грн (или эквивалент в валюте); Могут участвовать исключительно карты Mastercard от ПриватБанка; Денежные переводы Western Union будут доступны в гривне, долларах и евро; Участие в программе не предусматривает дополнительной регистрации.

Каждый из клиентов, который просто сделает перевод Western Union, соблюдая вышеуказанные требования, автоматически будет приобщен к розыгрышу кэшбэка от госфинучреждения.

Получать международные переводы или отправлять деньги по Украине можно следующими способами:

в приложении и на сайте "Приват24";

через терминалы самообслуживания/банкоматы;

через контакт-центры или онлайн-чат банка;

банковские отделения.

"Всем победителям акции организатор пришлет push-уведомление в мобильное приложение Приват24 или на электронную почту. Результаты розыгрыша кэшбэка будем публиковать ежемесячно на этой странице", — добавили в банке.

