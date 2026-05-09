Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчеты картами ПриватБанка: что изменили до 14 июня

Расчеты картами ПриватБанка: что изменили до 14 июня

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 07:01
ПриватБанк предоставил более широкие возможности Оплаты частями: что предлагают
Карта и банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

До 14 июня 2026 года в госфинучреждении "ПриватБанк" изменили правила услуги "Оплата частями" при беспроцентной покупке товаров в рассрочку. У клиентов появилась возможность разделить общую сумму на значительно большее количество платежей при условии соблюдения определенных требований.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передают Новини.LIVE.

Кому доступны более широкие возможности "Оплаты частями" в ПриватБанке

По информации банка, до середины июня у клиентов ПриватБанка есть возможность воспользоваться выгодными условиями для покупок с услугой "Оплата частями". Речь идет о разделении суммы товара на значительно большее количество платежей, что позволит сократить обременение на собственный бюджет.

Такие условия распространяются на приобретение товаров для дома, сада и огорода во время летнего сезона в магазинах-партнерах: техника, садовый инвентарь и мебель.

"Создавайте атмосферу уюта дома и на даче. Покупайте в "Оплату частями" технику, садовый инвентарь или мебель, разделив стоимость на еще большее количество платежей в наших магазинах-партнерах", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Воспользоваться возможностью присоединиться к соответствующей программе можно при следующих условиях:

  1. Быть совершеннолетним клиентом (18+);
  2. Иметь одну из карт: "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные карты Mastercard/Visa от ПриватБанка;
  3. Доступный на картах лимит по "Оплате частями";
  4. Покупки возможны в магазинах: "7 Континент", "АРС-керамика", Vse-motobloki, UA-Motors, Instrumentarium, Bosch, Teploradost, GTM, "Стол и Стул", "Лео Керамика", COMFY, Foxtrot, Allo, Citrus, Rozetka, Epicentrk, Nova Liniya и DniproM.

Как воспользоваться предложением выгодных покупок через ПриватБанк

Для того, чтобы принять участие в акционной программе по разделению стоимости товаров на большее количество платежей с сервисом "Оплата частями", не нужно специально регистрироваться.

Необходимо только подтвердить участие в акции, совершив покупку товара в одном из выбранных магазинов-партнеров.

В банке напомнили, что сервис "Оплата частями" предусматривает предоставление мгновенного беспроцентного кредитования, что позволяет покупать товары, разделив на равные платежи.

За счет этого можно:

  • сразу купить желаемый товар без дополнительной комиссии, ежемесячно оплачивая равными суммами;
  • совершать покупки как дистанционно в интернете 24/7, так и в магазинах;
  • закрывать кредит досрочно в "Приват24".

Узнать о собственном лимите по "Оплате частями" можно в мобильном приложении в меню:

  • необходимо открыть пункт "Сервисы";
  • перейти в раздел "Кредиты";
  • открыть опцию "Оплата частями".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк ввел льготные условия на часть сервисов, в частности на обслуживание счетов и переводы. Воспользоваться скидками могут как простые граждане, так и бизнес-клиенты.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому ПриватБанк предоставляет денежные бонусы за открытие одной из карт в мае этого года. По данным банка, в случае ее оформления при условии пополнения от 100 грн владельцам начислят компенсацию.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации