ПриватБанк предоставил более широкие возможности Оплаты частями: что предлагают

До 14 июня 2026 года в госфинучреждении "ПриватБанк" изменили правила услуги "Оплата частями" при беспроцентной покупке товаров в рассрочку. У клиентов появилась возможность разделить общую сумму на значительно большее количество платежей при условии соблюдения определенных требований.

Кому доступны более широкие возможности "Оплаты частями" в ПриватБанке

По информации банка, до середины июня у клиентов ПриватБанка есть возможность воспользоваться выгодными условиями для покупок с услугой "Оплата частями". Речь идет о разделении суммы товара на значительно большее количество платежей, что позволит сократить обременение на собственный бюджет.

Такие условия распространяются на приобретение товаров для дома, сада и огорода во время летнего сезона в магазинах-партнерах: техника, садовый инвентарь и мебель.

"Создавайте атмосферу уюта дома и на даче. Покупайте в "Оплату частями" технику, садовый инвентарь или мебель, разделив стоимость на еще большее количество платежей в наших магазинах-партнерах", — говорится в сообщении.

Воспользоваться возможностью присоединиться к соответствующей программе можно при следующих условиях:

Быть совершеннолетним клиентом (18+); Иметь одну из карт: "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные карты Mastercard/Visa от ПриватБанка; Доступный на картах лимит по "Оплате частями"; Покупки возможны в магазинах: "7 Континент", "АРС-керамика", Vse-motobloki, UA-Motors, Instrumentarium, Bosch, Teploradost, GTM, "Стол и Стул", "Лео Керамика", COMFY, Foxtrot, Allo, Citrus, Rozetka, Epicentrk, Nova Liniya и DniproM.

Как воспользоваться предложением выгодных покупок через ПриватБанк

Для того, чтобы принять участие в акционной программе по разделению стоимости товаров на большее количество платежей с сервисом "Оплата частями", не нужно специально регистрироваться.

Необходимо только подтвердить участие в акции, совершив покупку товара в одном из выбранных магазинов-партнеров.

В банке напомнили, что сервис "Оплата частями" предусматривает предоставление мгновенного беспроцентного кредитования, что позволяет покупать товары, разделив на равные платежи.

За счет этого можно:

сразу купить желаемый товар без дополнительной комиссии, ежемесячно оплачивая равными суммами;

совершать покупки как дистанционно в интернете 24/7, так и в магазинах;

закрывать кредит досрочно в "Приват24".

Узнать о собственном лимите по "Оплате частями" можно в мобильном приложении в меню:

необходимо открыть пункт "Сервисы";

перейти в раздел "Кредиты";

открыть опцию "Оплата частями".

