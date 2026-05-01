ПриватБанк начисляет по 350 грн за некоторые операции: как получить

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получать компенсации по новой кэшбэк-инициативе за осуществление некоторых финансовых операций, в частности через "Приват24". По информации финучреждения, минимальная сумма вознаграждения будет стартовать с 350 грн.

Условия начисления кэшбэка в ПриватБанке

Речь идет о возможности присоединиться к программе, предусматривающей начисление кэшбэка за осуществление отправки/получения денежных переводов через Western Union на карты международной платежной системы Mastercard.

В течение четырех месяцев клиенты будут получать за соответствующие финансовые операции денежные бонусы.

По условиям акции, ежемесячно на каждом этапе банк будет начислять кэшбэк от 350 до 35 000 грн. Выбирать по 111 победителей будут рандомным путем. Среди участников, которые выполнят условия акции, выплатят:

100 победителям — по 350 грн;

10 победителям — по 3 500 грн;

одному победителю — 35 000 грн.

Всего за весь период кэшбэк-программы определят 444 победителя.

Как получить от 350 грн в ПриватБанке

Согласно правилам, получить кэшбэк по программе от ПриватБанка и Mastercard можно будет всем, кто получит/отправит перевод через Western Union. Участие в акции не потребует дополнительной регистрации. При этом минимальный размер перевода должен быть не менее 1 000 грн (или эквивалент).

К участию допускаются исключительно карты Mastercard от ПриватБанка, а сами переводы Western Union будут доступны в гривне, долларах и евро.

Получать международные переводы или отправлять деньги по Украине можно следующим образом:

в приложении или на сайте "Приват24";

через терминалы самообслуживания/банкоматы;

через контакт-центры или онлайн-чаты банка;

в банковских отделениях.

Кэшбэк победителям начислят только на гривневую карту Mastercard от ПриватБанка. Если участник получит перевод на валютную карту Mastercard и не будет иметь гривневой карты, то для начисления кэшбэка ее необходимо будет открыть.

Результаты розыгрыша кэшбэка будут публиковать ежемесячно на странице акции. Всем победителям поступит push-уведомление в приложение "Приват24" или на электронную почту.

