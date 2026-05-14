Оплата комунальних послуг через сервіси ПриватБанку: як зробити платіж

Багато українців вже давно оплачують свої комунальні рахунки в інтернеті. Це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на відвідування установ й стояти в черзі до кас. Так, наприклад, клієнти державного ПриватБанку можуть сплачувати за комуналку одразу кількому способами.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як оплатити комунальні послуги через вебверсію Приват24

Цей сервіс, як вказується на сайті ПриватБанку, дозволяє оплатити послуги за:

електроенергію;

газ;

водопостачання та водовідведення;

вивезення сміття;

ОСББ тощо.

Щоб оплатити рахунки, потрібно:

відкрити розділ "Мої платежі";

ввести назву компанії, яка постачає вам послугу і вибрати потрібну зі списку;

вказати номер особового рахунку (він є на квитанціях);

додаєте платіж у "Кошик";

тиснете кнопку "Оплатити".

Як оплатити комунальні послуги в додатку Приват24

У цьому випадку алгоритм дій схожий:

входите у додаток Приват24 й обираєте вкладку "Мої платежі";

тиснете на "Створити новий платіж" та обираєте "Знайти компанію";

обираєте компанію, яка отримає гроші за надані послуги;

вказуєте суму, обираєте картку й тиснете "Оплатити".

Після сплати вам одразу надійде підтвердження, що ваша операція виконана.

Як оплатити комунальні послуги за номером 3700

Для цього:

набираєте цифри 3700 на своєму смартфоні;

озвучуєте оператору картку, з якої оплачуватимете послуги;

кажете куди та за яку послугу хочете сплатити гроші (назва послуги/підприємства, куди має надійти платіж, його реквізити);

називаєте реквізити платника, період оплати, додаєте показники лічильників;

вказуєте суму платежу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні клієнти ПриватБанку платитимуть менше за міжнародні перекази. Так, знижка до кінця поточного місяця:

комісія в 1% замість 1,5% на перекази з закордонних карток на картки ПриватБанку;

комісія в 1% замість 2% (мінімально 50 грн) на перекази з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки (щонайменше 50 грн).

Також держустанова надаватиме пільги для мікро- та малого бізнесу. Для підприємців передбачили підтримку у вигляді пільгових умов обслуговування рахунків, а також використання послуг еквайрингу.

Як розповідали Новини.LIVE, до 14 червня 2026 року у ПриватБанку діятимуть спеціальні правила на сервіс "Оплата частинами". Безвідсоткова купівля стосуватиметься більшої кількості товарів. Щоб взяти участь в акції, треба підтвердили участь, придбавши товар в обраному магазині-партнері.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк надаватиме кешбек, якщо відправляти чи отримувати перекази через Western Union на картки Mastercard. Мінімальна винагорода, яку можна буде отримати — від 350 гривень.