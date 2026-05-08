ПриватБанк предлагает лояльные условия: на какие услуги предусмотрены скидки в мае

Женщина, отделение ПриватБанка, банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" в мае 2026 года ввело льготные условия на некоторые услуги, в частности на обслуживание счетов и осуществление части переводов. Скидки предусмотрены как для простых граждан, так и для бизнес-клиентов.

Об этом говорится в сообщении финучреждения, передают Новини.LIVE.

Какие предусмотрены выгоды для клиентов ПриватБанка

Как сообщают в финучреждении, в мае украинцам будут доступны несколько видов услуг по выгодным ценам. В частности, для клиентов предусмотрено действие льготных тарифов для осуществления международных переводов в "Приват24". Сниженная стоимость будет актуальна только до конца текущего месяца:

комиссия в 1% вместо 1,5% на переводы с зарубежных карт на карты ПриватБанка;

комиссия в 1% вместо 2% (минимально 50 грн) на переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).

Соответствующие правила распространяются на операции в приложении и веб-банкинге. Чтобы воспользоваться, и сделать перевод, необходимо выполнить следующие шаги:

с иностранной карты — в меню "Перевести"/"Перевод на карту" (веб-версия);

на зарубежную карту — аналогично в приложении или портале (с валютной карты в USD/EUR).

При этом открыть цифровую валютную карту можно за считанные минуты в дистанционном формате в "Приват24". После чего можно сразу покупать валюту.

Читайте также:

"Делаем все, чтобы вы могли поддерживать связь с близкими, где бы вы ни были. Переводите быстро. Поддерживайте своих", — сообщают в банке.

Льготы для бизнеса от ПриватБанка

Также в мае у госбанка предусмотрены льготы для микро- и малого бизнеса. Предприниматели смогут рассчитывать на поддержку в виде льготных условий обслуживания счетов, а также использования услуг эквайринга.

Согласно условиям, предложение доступно физическим лицам-предпринимателям (как исключение — сфера программирования) и юридическим лицам (кроме бюджетных/благотворительных организаций), которые еще не имеют счетов и планируют подключить новый вид эквайринга в банке. Ожидается, что льготы будут актуальны по тарифу "Бизнес Стандарт" в течение 90 дней, финучреждение гарантирует обслуживание на бесплатной основе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, о возможности получить кэшбэк за отправку или получение денежных переводов через Western Union на карты Mastercard. Как объясняют в госфинучреждении, минимальная сумма денежного вознаграждения будет стартовать с 350 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка доступны денежные бонусы за оформление некоторых карт. Так, в мае вознаграждение начислят владельцам новых карт (родителям и детям от 14 лет). Известно, какую сумму можно получить.