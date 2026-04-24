Выплаты для украинских семей: кто и где может получить около 300 долларов

Американская валюта в руках.

Весной 2026 года украинские семьи со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут оформить денежную помощь в 300 долларов. Выплаты доступны в одном из прифронтовых городов при условии перемещения не более чем полтора месяца назад.

О том, кто и где может воспользоваться возможностью оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из семей доступна денежная поддержка в апреле

Речь идет о реализации программы помощи религиозной миссией Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" в Конотопе Сумского региона.

По информации организаторов, финансовая поддержка предусмотрена для лиц, которые приехали в этот город из опасных районов в течение последних 45 суток.

По условиям программы, для каждого эвакуированного члена семьи предусмотрена денежная помощь в размере 12 300 грн (эквивалент — 278 долларов). При этом не смогут оформить выплаты те, кому до этого другие организации и фонды оказывали подобную помощь.

"Дорогие друзья! Если Вы недавно эвакуировались (справка ВПЛ до 45 суток) и не получали денежную помощь от других фондов и благотворительных организаций. Имеем возможность зарегистрировать вас на такую помощь", — сообщили в организации.

Соответственно, для оформления денежной помощи в городе Конотоп заявители должны подпадать сразу под несколько требований. А именно:

Необходимо обязательное проживание в вышеуказанном городе; Иметь официальную справку внутренне перемещенного лица, полученную за последние 45 дней; Подтверждение отсутствия финансовой поддержки от других благотворителей.

Требования к документам для оформления выплат

Переселенцам в прифронтовом городе можно оформить денежную помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" на основе таких документов:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

справки внутреннего переселенца;

предоставленных банковских реквизитов (одни на семью);

документа по подтверждению выезда из громады, где продолжаются боевые действия/возможны боевые действия (проездной билет/чек с заправки/справка от старосты/другие документы).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Германия выплатит украинцам до 20 000 евро весной 2026 года в трех регионах. Средства в рамках грантовой программы предоставят пострадавшим от войны предприятиям.

Еще Новини.LIVE писали, что семьи, пострадавшие от российской агрессии, получат 17 500 грн от Детского фонда UNICEF весной этого года. Выплаты предусмотрены только тем, кто имеет детей до 18 лет.