Выплаты от Агентства ООН: где стартовала запись на помощь в 12 000 грн

23 апреля 2026 года стартовала запись в очередь на оформление денежной помощи по обновленным критериям от Агентства ООН по делам беженцев в Киеве. Подавать заявки могут беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, при каких условиях предусмотрено предоставление помощи, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет претендовать на помощь от Агентства ООН

Агентство ООН по делам беженцев, являющееся глобальной межправительственной организацией, продолжает оказывать помощь гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. В частности, обратиться за оформлением выплат можно гражданам, проживающим в Киеве.

Необходимо принадлежать к одной из таких групп людей:

Категория 1: Семьи, которые из-за войны оставили постоянный адрес проживания и вернулись в Украину из-за границы (после 24 февраля 2022 года). Обязательным условием является возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад. Категория 2: Домохозяйства, которые прибыли на свои прежние адреса проживания после вынужденного выезда в другие регионы из-за военных действий (с 24 февраля 2022-го). Ключевым условием является возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад. Категория 3: Семьи, которые фактически переместились и имеют статус ВПЛ в период от 46 дней до полугода из-за угрозы жизни, атаки или обязательной эвакуации. Перемещение произошло с территорий, расположенных в пределах 50 километров от линии фронта, границы с РФ, оккупированных территорий. Категория 4: Домохозяйства, фактически перемещенные со статусом переселенца в период менее 45 дней назад из-за угрозы жизни, атаки или принудительной эвакуации. Выезд состоялся с территорий, расположенных в пределах 50 км от фронта, границы или оккупированных территорий.

Какие ограничения и размеры денежной помощи

Заявители должны соблюсти социально-экономический критерий, который является обязательным для всех вышеуказанных категорий. Согласно ему, помощь смогут получить только домохозяйства, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн.

Для предварительной регистрации в программе поддержки от ООН необходимо заполнить специальную форму. Количество мест ограничено. В случае отбора партнер программы, благотворительный фонд "Право на защиту", вызовет претендентов на окончательную регистрацию.

"В случае успешного заполнения формы необходимо ожидать звонка от работников БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие условиям программы и назначения даты, времени и адреса приема", — говорится в сообщении.

Программа предусматривает такие суммы помощи:

12 300 грн — для переселенцев, которые переехали за предыдущие 45 дней;

12 300 грн — для ВПЛ, которые оставили дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до полугода;

10 800 грн — для беженцев, которые приехали за последние три месяца и не более года;

12 300 грн — для семей, пострадавших от обстрелов за последние 45 дней.

