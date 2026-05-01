Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Экспорт зерна дорожает: по каким ценам пшеница продается за границу

Экспорт зерна дорожает: по каким ценам пшеница продается за границу

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 06:30
Экспорт зерна: какая цена за тонну пшеницы
Разгрузка зерна, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском экспортном рынке прибавляет в цене пшеница нового урожая. При этом спрос на зерно, собранное в 2025 году, не демонстрирует существенных изменений. Известно, почему так произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Что происходит с экспортом зерна

Как говорится в публикации, такая ситуация возникла из-за конъюнктуры мирового рынка в зерновой отрасли, на которую влияют геополитические факторы и неблагоприятные погодные условия, из-за которых неразвиваются посевы.

"Параллельно рост ограничивали существенно большие запасы пшеницы, чем в прошлом году", — отмечается в статье.

Цены на экспорт пшеницы

Так, в портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса находятся на отметках от 212 до 225 долларов и от 211 до 222 долларов (с доставкой в порт) соответственно. Это почти на 3 доллара дороже, чем неделей ранее. В то же время отдельные компании устанавливали несколько ниже — от 208 до 210 долларов за тонну на зерно 2 и 3 класса.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, что на внутреннем рынке зерна в последние дни апреля тонна пшеницы подорожала до более 10 000 гривен. Изменения в ценах на пшеницу возникли по нескольким причинам, среди которых сдержанные продажи аграриев, активный спрос внутренних потребителей и дорогое топливо. Дополнительно на рынок давила и ситуация с экспортом пшеницы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине этим летом может уменьшиться урожай фруктов. Все из-за довольно прохладного начала весны: как пояснил Председатель Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, это не способствует естественному опылению в садах. Это может привести к тому, что фермеры потеряют до 40% урожая.

Еще Новини.LIVE писали, что цены на подсолнечник пересекли максимальную отметку в 30 000 гривен. В то же время рынок растительных масел сейчас — это один из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации