Экспорт зерна: какая цена за тонну пшеницы

Разгрузка зерна, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском экспортном рынке прибавляет в цене пшеница нового урожая. При этом спрос на зерно, собранное в 2025 году, не демонстрирует существенных изменений. Известно, почему так произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Что происходит с экспортом зерна

Как говорится в публикации, такая ситуация возникла из-за конъюнктуры мирового рынка в зерновой отрасли, на которую влияют геополитические факторы и неблагоприятные погодные условия, из-за которых неразвиваются посевы.

"Параллельно рост ограничивали существенно большие запасы пшеницы, чем в прошлом году", — отмечается в статье.

Цены на экспорт пшеницы

Так, в портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса находятся на отметках от 212 до 225 долларов и от 211 до 222 долларов (с доставкой в порт) соответственно. Это почти на 3 доллара дороже, чем неделей ранее. В то же время отдельные компании устанавливали несколько ниже — от 208 до 210 долларов за тонну на зерно 2 и 3 класса.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, что на внутреннем рынке зерна в последние дни апреля тонна пшеницы подорожала до более 10 000 гривен. Изменения в ценах на пшеницу возникли по нескольким причинам, среди которых сдержанные продажи аграриев, активный спрос внутренних потребителей и дорогое топливо. Дополнительно на рынок давила и ситуация с экспортом пшеницы.

