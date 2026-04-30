Цены на пшеницу в Украине: почему тонна стоит почти 10 000 гривен

В Украине начала дорожать пшеница. Обновление цен происходит на фоне посевной кампании. К тому же на рынок зерна влияли и другие факторы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Реклама

Почему дорожает пшеница

Изменения в ценах на пшеницу происходили по нескольким причинам. Среди них:

сдержанные продажи аграриев;

активный спрос внутренних потребителей;

дорогое топливо;

логистические трудности.

"В то же время сдержанный спрос трейдеров и ценовые колебания на экспортном направлении оказывали давление на внутренние цены", — говорится в публикации.

Реклама

Цены на пшеницу

Пшеница 2 класса, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, в последний день апреля торгуется по цене в 10 053 гривен за килограмм. Зато тонна фуражной пшеницы стоит в среднем 9848 гривен. За тонну пшеницы 3 класса надо отдать в среднем 10 001 гривен.

Реклама

В портах цены на продовольственную пшеницу колеблется от 216 до 222 долларов за тонну (с доставкой в порт), а тонна фуражного зерна стоит от 210 до 218 долларов.

Как писали Новини.LIVE, тонна сои в Украине подорожала и стоит сейчас более 20 000 гривен. Ожидается, что цены будут расти пока предложение на рынке не восстановится до уровней, при которых производственные мощности будут загружаться полностью.

Как сообщали Новини.LIVE, цены на подсолнечник достигли максимального уровня в 30 434 гривен. Параллельно с этим, рынок растительных масел является одним из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.