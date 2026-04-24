Урожай фруктов в Украине: почему может возникнуть дефицит популярных ягод

Продажа фруктов на базаре. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут возникнуть серьезные проблемы с урожаем косточковых фруктов. Из-за осадков и снижения температуры воздуха естественное опыление в украинских садах остановилось. Такая погода заставляет пчел и шмелей оставаться в ульях.

Об этом сообщил в эфире День.LIVE глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Проблемы с урожаем

Как сказал Баштанник, погодная ситуация в регионах отличается.

"Это проблема, которая негативно влияет на урожайность. Сейчас трудно прогнозировать, ведь есть много нюансов, но отсутствие опыления может привести к потере урожая до 40%", — отметил он.

Так, в Харьковской области в начале следующей недели прогнозируется, что температура воздуха снизится до -7°C. Это приведет к тому, что процент потерянных фруктов может быть существенным. Под угрозой может оказаться урожай черешни, вишни, слив, персика.

