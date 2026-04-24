Україна
Главная Финансы Урожай фруктов под угрозой: каких ягод украинцы могут не дождаться

Урожай фруктов под угрозой: каких ягод украинцы могут не дождаться

Дата публикации 24 апреля 2026 20:05
Урожай фруктов в Украине: почему может возникнуть дефицит популярных ягод
Продажа фруктов на базаре. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут возникнуть серьезные проблемы с урожаем косточковых фруктов. Из-за осадков и снижения температуры воздуха естественное опыление в украинских садах остановилось. Такая погода заставляет пчел и шмелей оставаться в ульях.

Об этом сообщил в эфире День.LIVE глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Проблемы с урожаем

Как сказал Баштанник, погодная ситуация в регионах отличается.

"Это проблема, которая негативно влияет на урожайность. Сейчас трудно прогнозировать, ведь есть много нюансов, но отсутствие опыления может привести к потере урожая до 40%", — отметил он.

Так, в Харьковской области в начале следующей недели прогнозируется, что температура воздуха снизится до -7°C. Это приведет к тому, что процент потерянных фруктов может быть существенным. Под угрозой может оказаться урожай черешни, вишни, слив, персика.

Напомним, этим летом в Украине будет хватать как херсонских арбузов, так и клубники. Из-за оккупации части Херсонской области, арбузы начали выращивать в других регионах, в частности в Западных и Центральных областях. Что касается клубники, то ягода с огородов появится в уже в июне. Цены за килограмм будут колебаться в пределах 80 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, базовые продукты в этом году для украинцев подорожают. Цены будут обновляться из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Подорожают, в частности, импортные и тепличные овощи с фруктами.

Еще Новини.LIVE писали, в Украине должна заработать европейская методика, чтобы эффективнее контролировать качество продукции на рынках. Товары будут проверять на таможне. Однако из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
