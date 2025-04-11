Ощад24 — почему некоторые военные пенсионеры недовольны действиями банка

Человек в военной форме держит смартфон. Фото: АрмияInform

Военные пенсионеры, которые являются клиентами государственного "Ощадбанка", пожаловались на блокировку доступа к личному кабинету в "Ощад24", сложную процедуру связи с оператором из-за наличия робота и отсутствие квалифицированной реакции на проблему. Известно, почему финучреждение могло применить ограничения.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин", где можно оставить обращение к Ощадбанку.

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Подробнее о блокировке "Ощад24"

Как отмечается в одном из обращений, бывшему военному, который сейчас находится за границей, по неизвестным причинам заблокировали доступ к приложению "Ощад24". Причиной назвали подозрительную активность.

Он пытался связаться с оператором финучреждения. Механизм был непростым и предполагал общение с роботом Софией. В итоге мужчина смог сконтактировать с сотрудником банка, однако там заявили о плохой связи и посоветовали обратиться еще раз, так и не решив проблему.

"Если бы действительно были проблемы со связью — никто бы даже не дозвонился, и не слышал собеседника с другой стороны. Событие произошло 06.04.2025 во второй половине дня. Просто так Ощадбанк ограничил доступ к кабинету и картам по непонятной причине (подозрительная активность), вы серьезно?.... С любым вопросом вас просто бросят на произвол судьбы и на помощь никто не придет!", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Причины ограничения доступа к приложению

Представители банка не объяснили, с чем именно могли возникнуть проблемы, что привело к блокировке доступа к личному кабинету.

Ранее на аналогичные обращения клиентов в государственном банке привели требования законодательства. Там отметили, что финучреждение может заблокировать вход в личный кабинет в случае совершения нарушения закона "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", а также в рамках финмониторинга. Кроме того, блокировка возможна в случае наличия долга:

за жилищно-коммунальные услуги;

за проигнорированные штрафы;

за неуплату алиментов;

за неуплаченные налоги по судебному решению.

Также могут блокировать вход, если клиент зашел в приложение с нового гаджета. В таком случае нужно будет обновить данные о себе.

Для проверки информации по учетной записи клиент может обратиться к представителям банка:

с финансового номера телефона/через Вайбер;

через сайт банка, осуществив веб-звонок.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк заблокировал клиенту карту после поступления зарплаты. Причину, с чем могут быть связаны ограничения, не уточнили.

Еще мы рассказывали, что Ощадбанк требует обновить персональную информацию. Требование актуализировать данные распространяется на всех, у кого возникнет такое сообщение в мобильном приложении.