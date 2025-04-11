Ощад24 — чому деякі військові пенсіонери невдоволені діями банку

Людина у військовій формі тримає смартфон. Фото: АрміяInform

Військові пенсіонери, які є клієнтами державного "Ощадбанку", поскаржилися на блокування доступу до особистого кабінету в "Ощад24", складну процедуру зв'язку з оператором через наявність робота та відсутність кваліфікованої реакції на проблему. Відомо, чому фінустанова могла застосувати обмеження.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін", де можна залишити звернення до Ощадбанку.

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Детальніше про блокування Ощад24

Як зазначається в одному зі звернень, колишньому військовому, який нині перебуває за кордоном, з невідомих причин заблокували доступ до застосунку "Ощад24". Причиною назвали підозрілу активність.

Він намагався зв'язатися з оператором фінустанови. Механізм був непростий і передбачав спілкування з роботом Софією. У підсумку чоловік зміг сконтактувати зі співробітником банку, однак там заявили про поганий зв'язок і порадили звернутися ще раз, так і не вирішивши проблему.

"Якби дійсно були проблеми зі зв’язком — ніхто б навіть не додзвонився, та не чув співрозмовника з іншого боку. Подія сталась 06.04.2025 в другій половині дня. Просто так Ощадбанк обмежив доступ до кабінету та карток з незрозумілої причини (підозріла активність), ви серйозно?... З будь-яким питанням вас просто покинуть напризволяще та на допомогу ніхто не прийде!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Причини обмеження доступу до застосунку

Представники банку не пояснили, з чим саме могли виникнути проблеми, що призвело до блокування доступу до особистого кабінету.

Раніше на аналогічні звернення клієнтів у державному банку навели вимоги законодавства. Там зазначили, що фінустанова може заблокувати вхід до особистого кабінету у разі вчинення порушення закону "Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення", а також в рамках фінмоніторингу. Окрім того, блокування можливе у разі наявності боргу:

за житлово-комунальні послуги;

за проігноровані штрафи;

за несплату аліментів;

за несплачені податки за судовим рішенням.

Також можуть блокувати вхід, якщо клієнт зайшов у застосунок з нового гаджета. У такому випадку потрібно буде оновити дані про себе.

Для перевірки інформації щодо облікового запису клієнт може звернутися до представників банку:

з фінансового номера телефона/через Вайбер;

через сайт банку, здійснивши вебдзвінок.

Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк заблокував клієнту картку після надходження зарплати. Причину, з чим можуть бути пов'язані обмеження, не уточнили.

Ще ми розповідали, що Ощадбанк вимагає оновити персональну інформацію. Вимога актуалізувати дані поширюється на всіх, у кого виникне таке повідомлення у мобільному застосунку.