Ощадбанк заблокував клієнту зарплатну картку — деталі скарги

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" заблокувала клієнту зарплатну картку після надходження грошей як оплати праці. У жодному з відділень банку, де побував громадянин, достеменно не змогли пояснити причини блокування.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишати коментарі про роботу фінустанов.

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Детальніше про проблему з блокуванням картки

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнту банку заблокували зарплатний рахунок. У чому саме проблема блокування — у фінустанові не уточнили.

Чоловік розповів, що за збігом обставин він отримав зарплату того ж дня. Також мав кредитну картку, де невідомим чином виник борг, який просять погасити.

Клієнт звернувся до кількох банківських відділень, однак там не змогли точно назвати причину блокування. Натомість порадили заплатити заборгованість та відсотки за кредиткою. Припускають, що саме через це могли бути застосовані санкції.

"Карточка Ощаду — це зарплата карта, тому я не можу кинути цей (банк). А все було так: відкрив я і кредитну карту. Два роки я працюю в Черкасиобленерго, все з банком було більш-менш до 5 квітня 25 року, а саме 4 квітня банк блокує мою зарплатну карту, збіг, в цей день приходить зарплата (інших доходів в мене немає). Я поїхав в одне відділення, в друге, в третє, всюди одне і те ж, вони не знають причину, за якою заблокували, але поміж всіх версій вибирають одну, що це через протермінування кредитної карти (карта Ощада) і просять мене погасити заборгованість, причому моя зарплатна заблокована...", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Через що банк може блокувати рахунки

На порталі зауважили, що для того, щоб заробітну плату обмежили за кредиткою, потрібно було не платити кошти 45 днів, якщо йдеться про кредитний борг.

Згідно з договором комплексного банківського обслуговування, у банку є три робочі календарні дні для погашення платежу із зарплатної картки на кредитну, якщо на зарплатній є відповідна сума.

У разі, якщо після закінчення трьох днів картка не розблокується, це може означати, що проблема не з кредитними коштами. У такому випадку блокування могло відбутися на основі ухвали про арешт рахунків через фінансовий моніторинг або наявність будь-яких непогашених боргів, зокрема, за житлово-комунальні послуги, аліменти.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку діють комісії під час оплати комунальних послуг. Відомо, як клієнтам платити найменше за відповідну послугу.

Також ми писали, що термінали Ощадбанку дають збій, через що клієнти втрачають гроші. Повернути кошти доволі складно, якщо знімались з картки іншого банку.