Как самостоятельно рассчитать платеж за доставку газа — правила в 2025 году

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бытовые потребители в Украине в 2025 году будут платить за доставку газа по тарифу в 1,884 грн с НДС за 1 м куб. в месяц. Однако размер оплаты рассчитывается индивидуально для каждого клиента.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно посчитать цену за доставку (распределение) газа в этом году.

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Как пояснили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", согласно главе 6 раздела ѴІ Кодекса ГРМ, расчет годовой заказанной мощности производится на основе фактического объема потребления природного газа потребителем за прошлый "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября), и не может быть меньше:

39 куб. м — для потребителей с газовой плитой;

126 куб. м — для потребителей с газовой плитой и водонагревателем;

314 куб. м — для потребителей, имеющих отопительные приборы.

"Для определения месячной стоимости этот индивидуальный объем использованного природного газа разделяется на 12 равных частей и умножается на установленный НКРЭКУ для каждого Оператора ГРМ отдельно тариф на услуги по распределению природного газа", — отметили в Нафтогазе.

Как получить скидку на газ

Все клиенты Нафтогаза имеют право на скидку в 1%, когда рассчитываются за "голубое топливо". Чтобы воспользоваться этим бонусом, потребителям нельзя просрочивать оплату счетов за газ. Так, деньги нужно переводить до 15 числа каждого месяца. Сэкономить удастся, если также придерживаться следующих условий:

скидка предоставляется потребителям, которые оплачивают счет с помощью онлайн-сервисов компании;

бонус не действует в месяце, когда была осуществлена текущая оплата;

скидкой можно воспользоваться во время следующего расчетного месяца автоматически.

Напомним, что некоторым потребителям природного газа придется дополнительно заплатить 140 тыс. грн. Это штраф за нарушение требований от газопоставщиков. Узнавайте также, будут ли возникать перебои с поставками газа в Украине в 2025 году.