Чи буде в українців газ взимку — що розповіли у Нафтогазі

Чи вимикатимуть українцям газ — відповідь Нафтогазу
Під час наступного опалювального сезону для українців можуть запровадити обмеження на використання газу. Однак НАК "Нафтогаз України" працює над планом, який дозволить цього уникнути.
Про це розповіла агентству Інтерфакс-Україна заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко.
Чи будуть українці з газом наступної зими
Так, Бойко розповіла, що зараз є вже дуже багато сценаріїв, і деякі з них передбачають жорсткі міри.
"Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому, я думаю, що ми впораємося у міксі закачка плюс імпорт", — сказала вона.
Яким буде для населення опалювальний сезон 2025/2026 залежить також і від росіян. Однак, наприклад, від наслідків останніх ударів газовий сектор відновився доволі швидко.
"З того, що ми побачили зараз, як ми відновлюємося, можливо, це не найвища якість газу, яка подається у систему, але швидкість повернення потоку у трубу, плюс можливість працювати безкомпресорно у достатньо адаптивному режимі, теж показують певну живучість газового сектору", — зазначила Наталія Бойко.
Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили, від чого залежить стабільність газопостачання в окремих регіонах. В компанії розповіли, як спільно сформувати надійну енергосистему України.
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