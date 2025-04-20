Чи буде в українців газ взимку — що розповіли у Нафтогазі

Запалені конфорки на газовій плиті. Фото: УНІАН

Під час наступного опалювального сезону для українців можуть запровадити обмеження на використання газу. Однак НАК "Нафтогаз України" працює над планом, який дозволить цього уникнути.

Про це розповіла агентству Інтерфакс-Україна заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко.

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Так, Бойко розповіла, що зараз є вже дуже багато сценаріїв, і деякі з них передбачають жорсткі міри.

"Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому, я думаю, що ми впораємося у міксі закачка плюс імпорт", — сказала вона.

Яким буде для населення опалювальний сезон 2025/2026 залежить також і від росіян. Однак, наприклад, від наслідків останніх ударів газовий сектор відновився доволі швидко.

"З того, що ми побачили зараз, як ми відновлюємося, можливо, це не найвища якість газу, яка подається у систему, але швидкість повернення потоку у трубу, плюс можливість працювати безкомпресорно у достатньо адаптивному режимі, теж показують певну живучість газового сектору", — зазначила Наталія Бойко.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили, від чого залежить стабільність газопостачання в окремих регіонах. В компанії розповіли, як спільно сформувати надійну енергосистему України.

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