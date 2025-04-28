Покарання від газопостачальників — кому і за що загрожують штрафи до 140 тис. грн

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським споживачам блакитного палива загрожує відповідальність за порушення вимог щодо користування послугами від газопостачальників. Зокрема, штрафи передбачені за самовільне втручання в роботу газових приладів чи трубопроводів.

Про це інформує профільний портал "ГазПравда".

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Як зазначається, є дві великі групи правопорушень побутових споживачів природного газу. А саме:

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порушення, через що донараховують необліковані обсяги блакитного палива, окрім фактично зафіксованого лічильником;

порушення, через що змінюють встановлений режим нарахування обсягів розподіленого газу. Платіжку упродовж періоду порушення формуватимуть відповідно до "штрафних" норм.

У разі порушень застосовують граничні об’єми споживання газу населенням, що прописані у додатку 20 до Кодексу газорозподільних систем. Їх іменують "штрафними" нормами, адже перевищують чинні норми споживання, що застосовують для домогосподарств без лічильників газу.

Розміри штрафів за порушення

Суми штрафних санкцій для споживачів за порушення доволі різні та залежать від низки чинників. Зокрема:

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типу та тривалості правопорушення;

від опалювальної площі житла;

кількості зареєстрованих осіб в оселі;

проєктної кількості приладів у житлі;

дати останнього контрольного зняття показників газового лічильника.

Найсуттєвіше карають громадян за несанкціонований газопровід, тобто за споживання ресурсу домогосподарством без офіційного права.

В такому разі можуть донарахувати необліковані кубометри палива за два роки. Лише, якщо господарі набули права власності на домогосподарство менш ніж два роки тому, то донарахують з дати набуття відповідного права. За два роки порушникам призначають суму у 140 тис. грн.

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За втручання в роботу лічильника завдяки прихованим засобам карають дещо меншою сумою. Штраф може сягати близько 70 тис. грн.

Зокрема, йдеться про магніти у приладах обліку, пошкодження пломб на приладах. За відповідне порушення нараховують суми з дати встановлення лічильника газу чи пошкоджених пломб, проте не більше одного року.

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Також можуть покарати власників квартир, які офіційно не обладнані лічильником газу та без належного повідомлення оператора ГРМ встановили додаткову газову плиту.

Об'єм необлікованого газу порахують за граничними об'ємами споживання, враховуючи усі газові прилади та пристрої за шість місяців до дня виявлення порушення. Сума штрафу для домогосподарства з чотирма особами з відсутнім гарячим водопостачанням та централізованим опаленням, де встановили другу газову плиту може становити 7 тис. грн.

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За перевищення потужності приладів штраф становитиме близько 40 тис. грн. Йдеться про ситуації, коли людина самотужки, несанкціоновано, замінила в помешканні газовий котел на більш потужний.

Розмір покарання за несанкціоноване відновлення споживання газу для домогосподарства становить 57 тис. грн за останні пів року, якщо припаде на опалювальний період.

Штраф за несправний лічильник може бути в межах 40 тис. грн за шість місяців, якщо будуть опалювальними.

"Якщо ваш газовий лічильник зламався і не з вашої вини, це також може виявитися проблемою. Якщо Оператор ГРМ виявить збій в роботі приладу обліку, без слідів несанкціонованого втручання в його роботу, об’єм спожитого газу також рахуватимуть, виходячи з 70 відсотків граничних об’ємів споживання з урахуванням усіх газових приладів", — додали фахівці порталу.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили, кому з українських споживачів не передбачена знижка в 1% від суми. Зокрема, щоб отримати такий бонус, важливою умовою є розрахунок саме через онлайн-сервіси.

Також ми писали, що деяким споживачам газу з травня цього року доведеться заплатити додаткову суму за технічне обслуговування будівель. Ціни на такий сервіс коливаються від близько 100 до 1 тис. грн.

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