Як самостійно розрахувати платіж за доставку газу — правила у 2025 році

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Побутові споживачі в Україні у 2025 році платитимуть за доставку газу за тарифом у 1,884 грн з ПДВ за 1 м куб. на місяць. Однак розмір оплати розраховується індивідуально для кожного клієнта.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно порахувати ціну за доставку (розподіл) газу цього року.

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Як пояснили у газопостачальній компанії "Нафтогаз України", згідно з главою 6 розділу VІ Кодексу ГРМ, розрахунок річної замовленої потужності проводиться на основі фактичного обсягу споживання природного газу споживачем за минулий "газовий рік" (з 1 жовтня до 30 вересня), і не може бути меншою за:

39 куб. м — для споживачів з газовою плитою;

126 куб. м — для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем;

314 куб. м — для споживачів, які мають опалювальні прилади.

"Для визначення місячної вартості цей індивідуальний об'єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора ГРМ окремо тариф на послуги з розподілу природного газу", — зазначили у Нафтогазі.

Як отримати знижку на газ

Усі клієнти Нафтогазу мають право на знижку в 1%, коли розраховуються за "блакитне паливо". Щоби скористатися цим бонусом, споживачам не можна прострочувати оплату рахунків за газ. Так, гроші потрібно переказувати до 15 числа кожного місяця. Заощадити вдасться, якщо також дотримуватися таких умов:

знижка надається споживачам, які сплачують рахунок за допомогою онлайн-сервісів компанії;

бонус не діє у місяці, коли була здійснена поточна оплата;

знижкою можна скористатися під час наступного розрахункового місяця автоматично.

Нагадаємо, що деяким споживачам природного газу доведеться додатково заплатити 140 тис. грн. Це штраф за порушення вимог від газопостачальників. Дізнавайтесь також, чи виникатимуть перебої з постачанням газу в Україні у 2025 році.