Знижки від Нафтогазу — хто з українців має право

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть отримувати щомісяця невеликі знижки. Споживачам блакитного палива нагадали, що треба знати, щоб платити менше.

Про це повідомляється на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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У Нафтогазі зазначили, що всі українці, яких обслуговує компанія, мають право на знижку в 1% під час розрахунку за блакитне паливо. Тим, хто хоче скористатися відповідним бонусом, необхідно вчасно платити за газ. Йдеться про термін до 15 числа кожного місяця.

Заощадити вдасться у разі дотримання також таких умов:

знижка надається споживачам, які сплачують рахунок за допомогою онлайн-сервісів компанії;

бонус не діє у місяці, коли була здійснена поточна оплата;

знижкою можна скористатися під час наступного розрахункового місяця автоматично.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Клієнтам ГК "Нафтогаз України" доступні такі онлайн-сервіси:

через сайт без реєстрації;

в особистому кабінеті;

через чат-боти GASUA у Viber або Telegram.

Також споживачі можуть відстежувати передачу своїх показників у своєму особистому кабінеті в розділі "Історія розрахунків". У спеціальній таблиці можна побачити як дані, які передав споживач Нафтогазу, так і інформацію, отриману від Газмереж.

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