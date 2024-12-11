Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 11 декабря 2024 года

Слитки золота в руке. Фото: jsonline.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото на протяжении веков играет важнейшую роль в мировой экономике благодаря своим уникальным свойствам. Этот драгоценный металл ценится как надежное средство сохранения капитала, эффективно защищающее сбережения от инфляции и экономических потрясений. Для государств и центральных банков золото является важнейшим резервным активом, укрепляющим стабильность финансовых систем. Обычные люди, в случае необходимости, могут сдать свои золотые изделия в ломбард, чтобы оперативно получить средства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото принадлежит к редким элементам. Его концентрация в земной коре составляет всего около 4 частей на миллиард, что делает этот металл в 20 раз реже свинца и в 400 раз реже меди. Для сравнения содержание железа в земной коре достигает примерно 5%, а алюминия — около 8%.

Общее количество золота в организме взрослого человека составляет около 0,2 мг. Это крошечная доля по сравнению с другими элементами, но оно распределено по разным органам и тканям, включая кровь, печень и даже кости.

Золото широко используется в медицине. Препараты на его основе применяются для лечения артрита благодаря выраженным противовоспалительным свойствам. Кроме того, золотые наночастицы активно изучаются как носители лекарственных веществ, особенно в борьбе с онкологическими заболеваниями.

По мнению многих геологов, значительная часть золота на Земле имеет внеземное происхождение. Ученые считают, что основная масса этого драгоценного металла появилась благодаря метеоритным дождям, упавшим на нашу планету более двух миллиардов лет назад. Считается, что эти метеориты сформировались в результате взрывов массивных звезд.

Нью-Йоркский федеральный резервный банк является крупнейшим хранилищем золота в мире. В его подземном хранилище, расположенном на глубине 24 м под уровнем улицы, хранится около 7 000 тонн золота. Это составляет значительную часть официальных мировых запасов. Большинство золота принадлежит иностранным центральным банкам и организациям.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предоставляют услуги всем совершеннолетним гражданам, желающим получить ссуду под залог или продать золотые изделия. Однако следует учитывать, что цена на золото в этих учреждениях обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. Это объясняется тем, что оценка этого металла основывается исключительно на его стоимость и не учитывает ювелирную работу.

Ломбарды принимают украшения с драгоценными камнями, но их оценка производится только по весу золота. При этом проба металла проверяется прямо на месте.

Не все золотые предметы можно сдать в ломбард. Исключения – золотые самородки, зубные протезы, детали лабораторного оборудования, сусальное золото, ордена, медали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

Если вы намерены продать изделие, а не заложить, важно заранее сообщить ему, чтобы получить максимально выгодное предложение. Перед визитом рекомендуется очистить украшения от грязи, что может оказать положительное влияние на оценку.

Цены на золото могут значительно отличаться в разных ломбардах. Поэтому полезно сравнить предложения нескольких учреждений перед продажей. Также во время визита в ломбард необходимо иметь при себе паспорт для подтверждения возраста.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 508,48 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 497,95 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 473,40 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 156,64 грн/грамм.

375 проба: 1 302,53 грн/грамм.

500 проба: 1 848,4 грн/грамм.

583 проба: 2 232.29 грн/грамм.

585 проба: 2 235,71 грн/грамм.

750 проба: 2 822,29 грн/грамм.

900 проба: 3 126,06 грн/грамм.

916 проба: 3 181,63 грн/грамм.

958 проба: 3 327,52 грн/грамм.

999 проба: 3 469,93 грн/грамм.

999,9 проба: 3 473,05 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 140 грн/грамм.

375 проба: 1 381,33 грн/грамм.

500 проба: 1 730,70 грн/грамм.

583 проба: 2 205,58 грн/грамм.

585 проба: 2 209,37 грн/грамм.

750 проба: 2 775,97 грн/грамм.

900 проба: 3 403,00 грн/грамм.

916 проба: 3 404,03 грн/грамм.

958 проба: 3 643,81 грн/грамм.

999 проба: 3 700,00 грн/грамм.

Что еще следует знать украинцам

Не только драгоценные металлы позволяют хорошо заработать. Так, латунь является одним из самых дорогих сплавов, принимаемых в пунктах приема вторичного сырья.

Мы также анализировали стоимость других цветных металлов, таких как медь. Ее цена варьируется в зависимости от региона, уровня примесей и других факторов. Однако стоимость этого металла также является одной из самых высоких, среди принимающих на лом.